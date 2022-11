Corte ratifica la pena de 12 años por droga

En el caso, en agosto del 2018, el mismo fue procesado por comercialización y posesión ilícita de estupefacientes, junto con otras personas. En un allanamiento a la vivienda en Villa Elisa, hallaron las drogas.

La abogada defensora Daisy Irala atacó el fallo del Tribunal de Apelación del 8 de julio pasado, que ratificó la condena dictada en juicio oral el 6 de diciembre del 2021.

La defensa dijo que no se respetó la continuidad y concentración, que el fallo no estaba fundado, entre otras cosas. El voto en mayoría entendió que el recurso no cumplía con los requisitos legales.