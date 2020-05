“Corrupción erosiona la gestión de Abdo”

El analista y ex senador Mario Paz Castaing, coincidió ayer con otros referentes del país que el principal problema que enfrenta el gobierno de Mario Abdo Benítez en esta pandemia es la corrupción, que según dijo, ya es una cuestión endémica en el país.

Los casos mas sonados son las presuntas compras sobrefacturadas de equipos e insumos médicos por parte de Salud, Dinac y Petropar que obligó a la renuncia de los altos funcionarios de dichos entes.

Según Paz, de hecho, la gestión del jefe de Estado ha venido con altibajos desde que asumió el poder. No obstante, la aparición de la pandemia de Covid-19 le dio una oportunidad a Abdo a tomar un liderazgo en la gestión pública que no estaba encabezando, teniendo así éxito hasta ahora”. Sin embargo, recalcó que en las últimas dos o tres semanas aparecieron los inevitables problemas endémicos que tiene el Estado, que es la corrupción, “esa cuestión que está enraizada desde hace mucho tiempo, que ha florecido con denuncias concretas, con situaciones que han motivado la renuncia de funcionarios de rango superior, y que, consecuentemente, erosiona y desgasta la gestión del presidente, cuando justamente él estaba alcanzando niveles de confianza a través de la gestión sanitaria, y esto le vuelve a poner en un entredicho”.

De todas maneras, dijo que a pesar de que la reacción del mandatario fue lenta, ahora parecería que quiere reimpulsar el combate a la corrupción con una nueva comisión que encabeza el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio.

“Yo no sé si él lo va a conseguir o no. Es una tarea a ser comprobada en las próximas semanas”, analizó.

Agregó que lamentablemente, justo cuando existía más confianza y credibilidad hacia la gestión del Poder Ejecutivo, nuevamente fue impactado por la corrupción en el Estado. “Eso tiene un solo elemento a ser tomado siempre en el contexto de las medidas: la impunidad”, dijo.

“Si la investigación no se abrió debe abrirse. Y si se abrió y no se avanzó debe avanzar. En fin, que la gente recupere la confianza, porque en la medida que esto no suceda también la gestión sanitaria va a ser perjudicada”, advirtió.

“Una endemia que tenemos desde hace tiempo es la corrupción pública. No es solamente una cuestión que afecta al funcionario, sino también al empresario, al sector privado, a los sectores vinculados, a la sociedad misma, al Poder Judicial que no actúa, o al Ministerio Público que no investiga”, detalló el analista político.