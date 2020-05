Corea afirma que no hubo reinfecciones, sino fallos por test

Expertos en enfermedades infecciosas de Corea del Sur revelaron la causa probable por la cual más de 260 personas en el país volvieron a dar positivo en las pruebas del coronavirus semanas después de recuperarse del mal, según informa el medio The Korea Herald.

El médico Oh Myoung-don, que dirige el comité clínico del área de enfermedades emergentes del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, señaló que no hay razones para creer que los casos podrían darse por reinfecciones o reactivaciones de la Covid-19, según el portal internacional.

Las supuestas recaídas en pacientes que ya tuvieron la enfermedad y los interrogantes en torno a la inmunidad empezaron a desalentar, porque complicarían los esfuerzos mundiales por detener la pandemia al no garantizarse la inmunización de los ya afectados anteriormente por el virus, dice el medio surcoreano.

Aún no se sabe si los pacientes de Covid-19 generan suficientes anticuerpos como para quedar inmunes, Oh Myoung-don asegura que los casos de reinfección son más bien por falsos positivos de los tests de diagnóstico. El especialista aclara que los test PCR (prueba de reacción en cadena de la polimerasa) no distinguen si el virus está activo o lo que identifica son meros fragmentos de un virus ya muerto. En Corea del Sur se emplean las pruebas PCR para diagnosticar el Covid-19, y “los casos de recaída se deben a limitaciones técnicas de las pruebas”, asegura el médico surcoreano.

¿VIRUS EN EL PULMÓN? El coronavirus seguiría oculto en los pulmones de pacientes aparentemente recuperados y que ya no muestren síntomas, pasando además desapercibido ante los test convencionales, según un estudio chino.

El diario hongkonés South China Morning Post reveló la investigación de estos doctores de la Universidad Médica Militar de Chongqing (centro de China), publicado la revista científica Cell Research.

El estudio cita el caso de una mujer de 78 años que falleció inesperadamente a mediados de febrero tras superar aparentemente el coronavirus y dar negativo en hasta tres pruebas en las que se analizaron muestras de su nariz y garganta y de recibir un informe positivo tras someterse a un TAC. La autopsia no halló virus en su hígado, corazón, intestino, piel o médula ósea, pero sí apareció coronavirus en su tejido pulmonar, que, pese a que la paciente no mostraba síntomas, presentaba los daños habituales de una infección vírica.