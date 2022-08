Convencido con el proyecto

Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño, brindó declaraciones luego de dos días de la derrota ante Olimpia por 2 a 0, en donde reafirmó su convicción acerca del proyecto con el Azulgrana.

“¿Dejar el club? No, claro que no. Nosotros en Cerro hemos pasado cosas muy difíciles, muy duras y nos hemos sabido reponer siempre, veo que hay una exageración, se mira solo lo malo y no se evalúa lo general. En estos años ganamos campeonatos una vez, dos veces, tres. No es fácil hacerlo y vamos por el cuarto título del club”, argumentó el estratega.