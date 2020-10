Conozca los protocolos que se deben implementar en reuniones familiares

Ante el levantamiento de fases decretado por el Gobierno Nacional, que establece la extensión del horario de circulación hasta las 00:00, ya se pueden realizar eventos sociales y encuentros en residencias particulares.

Las reuniones familiares ya son permitidas, pero para evitar contagios se deben realizar de manera inteligente, recomienda Guillermo Sequera, titular de Vigilancia Sanitaria, quien enfatiza que se puede visitar a los familiares, pero cumpliendo siempre con las medidas sanitarias. Pide en lo posible disminuir la frecuencia de las visitas, sobre todo a los adultos mayores, ya que están en el grupo vulnerable a enfermar gravemente. “Si te reunís en el jardín o en un sector de la casa al aire libre, estás con tapaboca, conservás la distancia correspondiente y te lavás las manos con frecuencia, el riesgo de contraer el virus es prácticamente improbable”, acotó. El Dr. Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria, indicó que se pueden realizar reuniones familiares, porque es más adecuado si los encuentros se dan dentro del mismo núcleo. MODO SEGURO “Generalmente lo recomendable es que si se realiza una reunión familiar haya un límite máximo de 12 personas”, expresa el doctor Silva. Cuando uno va a un asado o a una cena en familia, cada uno debe llevar sus utensilios como vaso, cubiertos, platos, etc., ya que el virus puede quedar en las superficies debido a que este se emite por las gotas de saliva que emanamos al hablar, toser o estornudar, explicó el especialista. Destacó que cada persona debe servirse su comida o en lo posible una sola persona es la que tiene que servir. “La persona que cocina en ningún momento puede sacarse el tapabocas, al cocinar uno debe utilizar sí o sí la mascarilla”, indicó. Pileteadas Señaló que en caso de ingresar a una piscina esto se debe dar dentro del mismo núcleo familiar. Se deben evitar los eventos o las reuniones tanto dentro como fuera del agua si no es posible mantener una distancia de al menos 6 pies entre personas que no viven juntas. “Cuando uno habla con una persona que no es de su entorno tiene probabilidades mucho más cercanas de contagiarse por la enfermedad. Dependiendo también del sistema inmunitario de la persona, es decir, si tiene o no enfermedades de base, pero tampoco es un parámetro de que una persona puede contagiarse o no, todos estamos expuestos”, señaló. Agregó que aún no se comprobó si el virus se transmite por el agua. “Necesitamos también cuidar el aspecto de la higiene, se debe realizar una buena limpieza antes del ingreso y la pileta debe tener cloro, que es un gran desinfectante constante”, sostuvo. No existen registros médicos que afirmen que el Covid-19 pueda transmitirse a través del agua, pero antes de ingresar se debe realizar una limpieza de manos y pies; si es posible, una ducha antes del ingreso. Mantener una distancia considerada, si uno está en una pileta pública uno tiene más riesgo de contagiarse, no por el agua, sino por la aglomeración y por tener contacto con otras personas ajenas al núcleo familiar.



nuevo virus del siglo



MEDIDAS. Se recomienda un límite máximo de 12 personas en los encuentros.



Lo que se recomienda es que si se hace una reunión familiar haya un límite máximo de 12 personas, cada uno debe llevar sus utensilios.



Aún no se comprobó si el virus se transmite por el agua, necesitamos cuidar la higiene, realizar una buena limpieza antes de ingresar a la piscina.

Roque Silva,

director XI Región Sanitaria.