Confrontaciones decisivas que marcarán tendencia

Pasado mañana justamente el equipo dirigido por Iván Almeida medirá en el Defensores al Oriente Petrolero, que tampoco cosechó unidad alguna y conforman con el conjunto de Barrio Jara una pobre gestión que se ve reflejada en la tabla y que tiene a Bragantino y Estudiantes como líderes. Sin vueltas, Tacuary pone toda la atención en la permanencia de la categoría, una posición ya asumida por la propia dirigencia del club que sintió el duro impacto en Mallorquín, cuando fuera derrotado el jueves pasado por General Caballero 1-0, y a lo que se le puede sumar lo que viene cuando tenga que enfrentar a Libertad, gran favorito a ganar el título del Apertura. No se descarta la posibilidad que para el segundo torneo en el ámbito doméstico se tenga que meter mano a más contrataciones, tratando de conseguir un conjunto más solvente en todas sus líneas. El cuadro pisa con voluntad, hay mucha entrega, pero no se puede evitar el déficit que refleja la misma tabla estando último con 8 puntos. Estratégico en Medellín Dejándonos guiar por el propio calendario de las copas, ese mismo día Olimpia visitará Colombia para lidiar con Atlético Nacional, puntero de la serie en cotejo a verificarse en Medellín a las 20:00. El Franjeado soporta una interna muy fuerte y profundamente sensible, originada por sus barras y su mismo público que increparon duramente, no solo al cuerpo técnico liderado por Aguirre, sino a propios familiares del plantel que generaron reacciones de los jugadores saliendo al paso de los insultos. En cuanto al DT uruguayo, se mostró sereno en sus conferencias de prensa y trató de evitar las polémicas por la falta de más hombres en ofensiva, sí fue claro en manifestar que la ausencia de Derlis González es capital. Richard Ortiz, que marcó un golazo para el empate, manifestó que rompió el propio libreto por la necesidad de meterse al área dejando incluso en evidencia el plan conservador del uruguayo. Y aún más complicado será ahora por la deserción nuevamente de Brian Montenegro, que estuvo poco tiempo en Para Uno (entró y salió). A Brian se le suma Diego Torres, quien últimamente fue considerado en la ofensiva. Esta confrontación, la del martes, es trascendental, que de lograr un buen resultado podría calmar las aguas que tanto necesita la institución de Para Uno. Atlético Nacional, que ayer enfrentó al DIM, lamenta una interna con su propia barra que derivó en una sanción de la Alcaldía de la ciudad, que limitó la prestación del estadio, pero sí otorgándole derecho a jugar ante Olimpia. En la serie copera, el cafetero es puntero con 6 unidades, el Decano 4, Melgar 1 y Patronato 0. Fuerte respaldo Está visto que el público de Cerro se siente confiado en cada presentación del Azulgrana y pese a la hora de disputa asiste en mayoría. El viernes pasado midió a Guaireña a las 18:00 en la Olla, y en el mismo horario el miércoles aguarda por Bolívar. El costo de la entrada es otro de los factores que permite respuesta en la tribuna, especialmente para los socios. En el orden futbolístico, Sava sentirá la ausencia de Diego Churín, suspendido por acumulación de amarillas. En contrapartida volverá a la zona central Juan Patiño, en tanto en la zona media ya está a disposición Wilder Viera. Un detalle, que no es menor, es el acoplamiento en la zaga central de Robert Piris da Motta, quien entró en carácter de urgencia para ocupar el puesto y hoy día se muestra asentado y seguro. El orientador argentino está visto, no es de cambiar mucho y la base ya está hecha comandada en el mediocampo por dos jugadores con talento como Federico Carrizo y Claudio Aquino. La serie del Ciclón es compartida con Bolívar, Barcelona y Palmeiras, todos con 3 puntos. El rival de turno juega hoy con Nacional de Potosí, quien junto a The Strongest arrancaron de buena forma su torneo. En busca del destape Guaraní, que viene de ganar en dura porfía a Resistencia por 1-0 y permaneciendo tercero en la tabla del campeonato, chocará por la Sudamericana el 3 de mayo ante el Emelec, que tras perder con Danubio 2-0 se repuso venciendo a Huracán de local 1-0 y con ese panorama visitará Para Uno. En su casa y por su propio certamen experimentó una derrota ante Independiente del Valle 3-2 (uno de los goles de la visita lo hizo el ex Cerro Moreno Martins) y arrastra una racha negativa y preocupante, como ser cinco cotejos seguidos sin obtener victorias. Así llega al país la representación ecuatoriana, la descripción es categórica. Ahora veremos el rendimiento de Guaraní y si saca provecho o no de la adversidad actual de su oponente. Complicado Libertad, que conoció de una caída en el Defensores ante Alianza Lima, verá el jueves a Atlético Paranaense a las 20:00. Su adversario no es un rival más y viene conceptuado en el consenso continental siendo uno de los candidatos a clasificar a siguiente fase. En esta serie, el brasileño lidera con el peruano; mientras a uno quedó el Gumarelo, teniéndolo al Mineiro como el más flojo. Si nos remitimos a los antecedentes, hay sobradas razones para que el Albinegro ponga todo y consiga revertir lo que significó Paranaense, puesto que el año pasado no pudo con este rival en octavos perdiendo la posibilidad en el tramo final por el empate a uno. En la edición 2022, la conformación entonces conducida por Scolari, disputó la final con Palmeiras quedando como vicecampeón. Este partido que viene no es uno más y por los propios ingredientes puede deparar enormes emociones. Es razonable que Libertad vaya por la vendetta.