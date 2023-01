Confirman pena de 4 años de prisión para ex diputado

Condenado. La Sala Penal de la Corte ratifica condena para ex diputado Carlos Soler.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, ratificó ayer la condena de 4 años de cárcel contra el ex diputado y ex director de créditos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos María Soler, por los delitos de cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencia. Con esta resolución queda firme la sentencia y el ex congresista debe ir a prisión para cumplir con su pena.