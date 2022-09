Condenan con multa a Luis Canillas en la querella de Desirée

La querella, encabezada por el abogado Guillermo Duarte, había solicitado la pena de 2 años y 3 meses de cárcel, más la composición de 300 millones de guaraníes, más la publicación de la sentencia en los medios de comunicación.

La magistrada entendió que se probó que Canillas cometió injuria en contra de la senadora del Partido Democrático Progresista, en un video que se hizo viral, donde el hombre dijo varias frases junto con el corpóreo de la legisladora.

Con ello, entendió que la pena justa y útil era la aplicación de una pena de 100 días de multa, conforme señaló al explicar su sentencia.

El juicio oral continuó luego de varias interrupciones por las recusaciones planteadas por la defensa de Canillas.

Este es el segundo juicio oral contra Canillas, ya que el primero, donde lo habían condenado, fue anulado por el Tribunal de Apelación, que dispuso el reenvío de la causa para otro juzgamiento.

En sus alegatos, la querella exhibió el video que se hizo viral, donde Canillas insulta a Masi. “¿Sabés qué lo que me pone nervioso? Es que esta me sigue, esta hija de puta no me deja en paz. ¡Déjenme de joder!, que se vaya a la puta esta vieja de mierda. ¡Fuera, fuera!”, había dicho en el video, lo que fue considerado injurioso por la jueza.