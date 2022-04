Condenan a ex director del Indert y a varios representantes de oenegés

Los jueces Lourdes Peña (presidenta), Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga leyeron parte de la sentencia, por varias horas, hasta que finalmente dictaron su veredicto.

Peña resaltó que se probó el perjuicio de G. 3.821 millones al Estado e hizo un largo discurso sobre las faltas cometidas por las diez personas sentenciadas.

SE PROBÓ. Según presentó en juicio el fiscal Leonardi Guerrero, la Fundación Nación Guaraní y organizaciones MCNOC y ANAPA firmaron un convenio con el Indert para el proyecto Pequeña Agricultura Familiar Campesina para la Seguridad Alimentaria.

Sin embargo, esta institución debía verificar la provisión y entrega de insumos a familias campesinas, pero eso no se hizo; además, no se proveyeron todos los materiales que se necesitaban y, pese a eso, se transfirieron los montos a favor de las organizaciones.

“Tenía que ser un proyecto sustentable, desde un comienzo, estamos mal, ustedes son los responsables de los proyectos, si estos no tienen manera de cumplir y como dijo la defensa, es inviable, ustedes son los responsables, y saben bien que no se va a cumplir”, expuso la presidenta, con relación a los cuatro funcionarios condenados.

Estos son Irma Soledad Piñánez (ex auxiliar administrativa y a la vez representante de Fundación Nación Guaraní), Eulalia Cardozo (ex directora de Comercialización) y Sergio Sebastián Ortega (ex supervisor), todos ellos condenados a 2 años con suspensión.

”El objetivo es un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida. Aunque haya cumplido parcialmente con algunas comunidades, no es suficiente ni mínimamente, ya que estas no han cambiado su situación de pobreza. Se probó que en la mayoría ni llegaron las ayudas”, detalló.

Peña puntualizó que de acuerdo a las pruebas presentadas, quedaron probadas la lesión de confianza y la estafa.

Los demás condenados son representantes de organizaciones. Recibieron 8 años María Esther Leiva, Luis Gilberto Ruiz y Armando Báez. Por su parte, fue sentenciado a 10 años Ronald Guerrero.

NO EXISTEN. Peña, además, explicó que los convenios no tenían aprobación y eso es declaración falsa.

Inclusive, hay una resolución de requisitos que deben cumplir las organizaciones, pero la Fiscalía corroboró que no existen actas y tampoco el listado de beneficiarios finales. Era el propio director del Fides, César González Parini, quien seguía solicitando a la Gerencia los desembolsos.



Medidas

La jueza Lourdes Peña afirmó que se mantienen las medidas con que contaban los ahora procesados.

Cabe resaltar que en febrero de este año, el Tribunal determinó que los dirigentes de organizaciones campesinas como Antonio Gayoso, Ronald Guerrero y Rafael Aguayo, vayan a prisión preventiva, por las dilaciones presentadas en el caso, para evitar que se haga el juicio oral.

El juicio ya debía haber comenzado en diciembre del 2021, pero fue suspendido en 15 ocasiones.

Finalmente, comenzó en febrero de este de este año y se prolongó hasta ayer.