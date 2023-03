Concertación busca ratificar el apoyo de Fernando Lugo   

El candidato a presidente de la República por la Concertación Nacional Por Un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre, tiene previsto una reunión con el líder del Frente Guasu, senador Fernando Lugo, dada la importancia del ex presidente para las chances de la oposición. De este modo, se busca ratificar dicho apoyo en vista de que si bien Lugo no salió del espacio que reúne a más de 150 organizaciones sociales y políticas, desde su enfermedad, en el seno del Frente Guasu hubo varios vaivenes por lo que la reconfirmación del apoyo daría un fuerte impulso en este último tramo.

Consultado sobre si tiene intención de visitar al ex presidente, quien ya se encuentra en su casa de Lambaré, Alegre afirmó que lo hará, a su regreso de su apretada agenda de fin de semana.

“A mi regreso (hablaré con Lugo)”, señaló.

La reunión se dilataría especialmente porque aún con su mejoría, Lugo sigue siendo un paciente delicado y se le recomendó no exponerse mucho, más aún cuando recién arribó al país y recién se asienta luego de seis meses de tratamiento por las secuelas del ACV. Cabe recordar que de la bancada del FG ya están con la Concertación los senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez y Pedro Santa Cruz. Asimismo, las candidaturas propuestas por el Partido Paraguay Pyahura que forma parte del FG-Ñemongeta y también Leo Rubin.

Pelea. Dentro del sector de izquierda sigue la polarización por el apoyo de Lugo. Recientemente, el yerno de Lugo, Luis Paciello, afirmó que Lugo está en la Concertación.

“Nunca dejó la Concertación. Si bien Euclides es un amigo suyo, Fernando Lugo siempre apoyó la Concertación y es parte de ella”, dijo.

A raíz de esta afirmación, el sector que apoya a Euclides reaccionó y el senador Sixto Pereira tildó a Paciello de “politiquero e irresponsable” y señaló que no habla en nombre de Lugo.

Querey pide que no se lo exponga

El senador Fernando Lugo empezó a tener visitas y una de las primeras fotos que se tomó desde su arribo fue con familiares muy cercanos, quienes celebraron su mejoría. Aun así, el senador Jorge Querey, quien asiste como médico al ex presidente, manifestó que si bien Lugo ha progresado mucho no debe exponérselo debido a que en su momento su situación fue muy delicada.

“Mi recomendación es que él no se exponga, que no reciba a mucha gente. En cuanto a la política, le dije que no me parece que se exponga”, dijo el senador.

Añadió que es muy probable que en poco tiempo esté al 100%. “Estuvimos organizando todo. Llegó bien y esperamos que en días o semanas lo podamos tener al 100%”, refirió Querey a la 1080 AM.

“Fernando Lugo se alimenta de manera normal con una dieta especial. Realizará su rehabilitación en su casa y en algún centro de rehabilitación que será definido pronto”, finalizó.