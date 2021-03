Con proyecto buscan anular los aumentos

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen, uno de los proyectistas, mencionó que el objetivo es que los montos se redireccionen a medicamentos y vacunas.

Hubo una mayoría a favor en la Cámara Alta para que la propuesta se pueda tratar en la sesión del próximo jueves.

“Presentamos un proyecto de ley para anular los aumentos salariales de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. Utilicemos esos fondos para medicamentos y vacunas en este momento tan acuciante para la ciudadanía”, fue la sugerencia de Rasmussen a sus colegas.

El titular del Congreso, Óscar Salomón, manifestó que le gustaría estar presente en la reunión de la Comisión de Hacienda cuando se analice el proyecto de ley.

El colorado fue el que dispuso un incremento salarial, en plena pandemia y a partir de este año por un monto de G. 12.000 millones, que luego recortó a G. 8.000 millones.

‘’Muchos funcionarios que ganaban menos del sueldo mínimo van a ser beneficiados”, alegó Salomón, siendo que algunos de los privilegiados ya percibían jugosos salarios, pero igual se les otorgó aumentos.

“Probablemente el error en todo esto fue el tiempo elegido, nada más. Quiero ser invitado a la reunión de la Comisión de Hacienda para que juzguen los compañeros respecto a este proyecto’’, refirió el colorado abdista.

REFORMA PENAL. Por su parte, el senador cartista Sergio Godoy hizo referencia a su proyecto de modificación del Código Penal que castiga la tentativa de lesión de confianza.

El parlamentario consideró prudente que se remita su propuesta a la Comisión Nacional del Estudio de la Reforma Penal, aunque admitió que podría demorar el estudio.

“Siempre me llamó la atención, reñía con el sentido común, que una persona que hizo todo lo posible para robar, perjudicar a otra o al Estado, cuando se le pillaba, no se le podía sancionar porque no había perjuicio económico’’, manifestó.

‘’Me parece que sería pertinente girar a esa comisión (...) y esperar el dictamen’’, refirió el senador.