Con la colocación de la dovela, el Puente Integración está ensamblado

El ingeniero Pánfilo Benítez, asesor especial de la Dirección de Coordinación de Itaipú Binacional, explicó que se procedió a la colocación de la última dovela con lo cual el Puente Integración pasa a estar unido por una estructura metálica, sobre la cual aún no es posible cruzar de un lado a otro. “Aún no podemos caminar encima porque la margen derecha, en 11,90 metros todavía no tiene la losa de la calzada. Un puente tiene que permitir el tránsito tanto peatonal como vehicular. En este caso lo que se colocó es la dovela de clave, una estructura metálica reticulada, que se tiene que soldar, primero en el lado brasileño y luego en el lado paraguayo”, refirió el ingeniero. Dijo que soldar en las condiciones en que se encontraba ayer el clima, con lluvia y viento, era imposible. “Pero lo importante es que se colocó la dovela, que exige una precisión milimétrica, de una temperatura de 20 grados, que a las 7:00 tuvimos”.

Según el ingeniero Benítez, se tienen aún unas dos semanas de trabajo de soldadura y sobre eso se colocan las losas de hormigón que van a permitir la terminación de la calzada, lo que va a permitir finalmente transitar de un lado a otro de la frontera.

“Esta colocada la estructura de metal, pero falta soldar, hablamos de un trabajo de unos 10 días, para luego colocar las losas prefabricadas, eso es rápido, porque se lleva y se instala encima y recién ahí podemos decir ‘vamos a caminar sobre el puente’. Es decir, a finales de agosto ya se podrá cruzar el puente”.

DETALLES. Se trata de una obra financiada por Itaipú Binacional por valor de USD 84 millones. La instalación de la última dovela metálica simboliza la unión entre las dos márgenes, conectando por primera vez los lados paraguayo y brasileño del puente.

Esta pieza, llamada dovela clave, tiene 5,75 metros de largoy un peso superior a 20 toneladas, su colocación forma parte de la etapa final del proyecto constructivo.

Montar esta dovela central requirió de un proceso complejo y un estricto control técnico, con precisiones milimétricas, incidiendo también las condiciones climáticas, como temperatura y el requerimiento de una jornada sin lluvias y vientos intensos. El descenso de la pieza de gran tonelada se efectuó a través de grúas y llevó varias horas.

En total se colocaron 37 dovelas metálicas, 18 en cada lado, y la dovela clave en el centro, completando así la estructura del puente y permitiendo la unión de ambos extremos. Señalaron que una vez ubicada esta pieza principal se procederá a la colocación de losas prefabricadas y, finalmente, la pavimentación asfáltica de la calzada.

Luego está prevista la instalación de las barandas antisuicidios, la iluminación, la colocación de sensores para detectar cualquier inconveniente que se pueda presentar en los tensores, la pavimentación de los tableros, entre otros aspectos.