Con irreverencia e información llega hoy Leyendas urbanas a la 106.9 FM

“Es la canalización de nuestras ganas de divertirnos”, refiere González al describir el programa que compartirá en las tardes de Urbana junto a sus colegas. Se trata de un formato opuesto a lo que tienen acostumbrado a ofrecer en los diferentes espacios informativos que conducen por la mañana. “Una antípoda de la solemnidad de la AM”, describe Bareiro, sobre la propuesta que, según Fito, está “lejos de lo que la audiencia conoce de nosotros en formatos que, por ser periodísticos, son más formales”.

SINTONÍA. La idea del programa fue tomando forma a partir de la interacción que comparten los tres a diario en las mañanas de Monumental AM, cuando Luis y Fito, al finalizar el programa Va con onda, ceden el espacio a Santiago, que conduce El que avisa no traiciona.

“Tenemos por lo menos una media hora donde estamos los tres al aire, intercambiamos lo que pasó en el día, pero además hablamos de cualquier otro tema. Como la mañana ya está terminando y el objetivo es desinflar un poco la tensión, esta tertulia es la que queremos repetir”, explica Bareiro, mientras González indica que “ese fue el espacio que nos permitió confirmar que hay una gran afinidad entre nosotros”.

DIFERENCIAL. Sobre la nueva propuesta de la 106.9 FM, Santiago destaca como uno de los diferenciales del programa la compañía, a la que se refiere como la esencia de la radio. “El que elige una frecuencia luego de una jornada laboral, independiente a las circunstancias, lo hace porque busca ser acompañado/a”, considera.

En ese sentido, menciona que él y sus colegas, se encuentran en sintonía en cuanto a la medida justa de aquello que van a ofrecer en el programa. “Informar cuando sea necesario; entretener y divertir, la mayor parte del tiempo, y recuperar la tertulia sobre temas que nos conectan con recuerdos y experiencias”, manifiesta.

Por otro lado, tanto Luis como Fito destacan la irreverencia. “La intención es sobre todo relajarnos ya a la tarde, tomarle el pelo a los hechos y a sus protagonistas, y entretenernos, que podamos divertirnos con la gente y que ellos se diviertan con nosotros”, expresa Bareiro, mientras Cabral cita que la ironía y el sarcasmo servirán como una “licencia para cañear”, sin antes aclarar “pero con cariño, obviamente”.

INÉDITO. La novedad en las tardes de Radio Urbana también significa una experiencia inédita en FM para los tres conductores.

En el caso de Bareiro, que cuenta con una vasta trayectoria en los medios, se trata de su primera experiencia en frecuencia modulada (FM). “Nunca estuve en FM. Es más, siempre me dijeron que mi voz no pega ni con chicle en la radio, así que, contra viento y marea, con este agudo timbre de voz, ahí estaré”, declara.

Por su parte, Cabral comenta que si bien ya tuvo una columna en Los caballeros de la mesa cuadrada, conducido por Álvaro Mora, en Urbana, este será su primer programa, al igual que González, quien ya ofició de comentarista en trasmisiones de fútbol y como panelista de bloques deportivos. “Este es el desafío y espero que nos tengan paciencia”, señala el conductor apodado Santula.

En cuanto a la música, uno de los elementos característicos de la FM, los tres mencionan que tienen un gusto ecléctico y variado. Citan géneros como el rock, el pop y el blues, además de bandas como Queen, Pink Floyd, Nirvana, U2, The Killers, sin olvidar a figuras como Pedro Navaja e incluso Mozart. Mencionan que de acuerdo con la situación en que se encuentran, el estado de ánimo y aquello que consideran como buena música, como los criterios que toman en cuenta al momento de escuchar alguna canción.

AMISTAD. Además de coincidir en la profesión, los tres periodistas comparten un fuerte vínculo fraternal.

“Nos llevamos tan bien los tres, a ver si podemos contagiar esta buena onda a la audiencia”, destaca Luis al mencionar la amistad que comparte con sus colegas a los que se refiere como “tipazos”, dos personas que para él, forman parte de esa “gente que no tenés que perderlas una vez que las encontraste”.

Por su parte, Fito subraya el buen humor, al recordar a sus colegas. “Santi me hacía cantar y leer horóscopos en NPY y Luis pone en duda mis anécdotas extraordinarias en Va con onda”, cita, a la par de mostrarse agradecido y referir que compartir con sus amigos se trata de un “regalo de los dioses griegos”.

En tanto, Santiago no escatima palabras al elogiar a sus compañeros. Se refiere a Bareiro como una persona extraordinaria, buen amigo, buena gente y frontal. “Hace un par de años, el trabajar juntos nos permitió construir una amistad muy sincera en la que debatimos temas en los que muchísimas veces no estamos de acuerdo, pero con respeto absoluto”, comenta, al tiempo de citar la alegría, la actitud colaborativa y la proactividad, como características de Cabral. “Es uno de los mejores compañeros que conocí en los medios, es imposible no contagiarse de su buen espíritu”, destaca.