Con grandes favoritos y alta expectativa llegan hoy los Oscar

Esta noche, a las 21:00, el Teatro Dolby se viste de gala para recibir a las estrellas que acudirán a la noche más importante del cine: la ceremonia de entrega de los Oscar. En su 95ª ceremonia, Everything Everywhere All at Once despunta como favorita a llevarse los principales premios de la noche, incluida la de Mejor Película.

La velada más aguardada del cine tiene lugar en su tradicional escenario, el Teatro Dolby en Los Ángeles, que por primera vez en las últimas seis décadas no lucirá una alfombra roja sino una de color champán, elegida para brindar un mayor contraste con el resto de la decoración.

Tras haber dividido el año pasado la responsabilidad de la conducción en tres, en esta ocasión, el oficio estará a cargo de una sola persona: Jimmy Kimmel. Es la tercera vez que el conductor de televisión estará al frente de la premiación. En una de las anteriores ocasiones, en el 2017, ocurrió la confusión en el anuncio de la principal terna, cuando citaron erróneamente a La la land como ganadora en vez de Moonlight.

Para evitar situaciones controversiales como esa y como la que manchó la edición del año pasado, en la que Will Smith acudió al escenario y propició una bofetada a Chris Rock, el evento contará con un equipo de crisis, que promete brindar una respuesta rápida ante cualquier imprevisto.

Presentadores. Un estelar elenco de figuras fueron convocadas para presentar a los nominados y anunciar a los ganadores. A diferencia de la ceremonia del año pasado, en la que se excluyeron ocho ternas de la transmisión en vivo, esta vez la totalidad de las categorías vuelven a ser televisadas. La cantidad de presentadores explica de algún modo esa modificación.

Halle Berry, Cara Delevingne, Kate Hudson, Eva Longoria, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Elizabeth Olsen, Andie MacDowell, Harrison Ford, Paul Dano y la figura del momento, Pedro Pascal, oficiarán de presentadores, al igual que Riz Ahmed, Halle Bailey, Ariana DeBose, Emily Blunt, Jennifer Connelly, Nicole Kidman, Elizabeth Banks, Troy Kotsur, Jonathan Majors y Salma Hayek.

Completan la lista: Antonio Banderas, John Cho, Andrew Garfield, Deepika Padukone, Questlove, Florence Pugh, Samuel L. Jackson, Glenn Close, Hugh Grant, Danai Gurira, Janelle Monáe, Melissa McCarthy, Zoe Saldaña, Donnie Yen, Hugh Grant, Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Glenn Close, Jessica Chastain y Sigourney Weaver.

La gran ausencia entre los presentadores es la de Will Smith, que tras el veto de 10 años sin poder acudir a los Oscar, no formará parte de la tradicional práctica en la que los últimos vencedores anuncian a los nuevos ganadores.

Favoritos. Everything Everywhere All at Once despunta como la favorita de la noche al ocupar entre sus 11 nominaciones varias de las principales ternas. Sus directores, Los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, disputarán por primera vez la terna de Dirección, en la que también aparece Steven Spielberg, por The Fabelmans.

La protagonista del filme, Michelle Yeoh, peleará por su primer Oscar en la terna de Actriz, junto a otra favorita, Cate Blanchett, por Tár. La intérprete oriental se involucró en una polémica esta semana al compartir en sus redes sociales una captura de pantalla de un artículo en el que se defiende su victoria en oposición a la de Blanchett, lo que fue considerada como una práctica negativa de campaña y podría terminar jugándole en contra.

En la terna de Actriz de Reparto, dos intérpretes del filme, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis, esta última favorita, disputarán la estatuilla con Angela Bassett, de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Entre los actores, Ke Huy Quan despunta como favorito a vencer como Actor de Reparto y celebrar de ese modo su regreso tras 30 años alejado de Hollywood.

BRENDAN FRASER. Sin embargo, la mayor expectativa gira en torno al protagonista de La Ballena, Brendan Fraser, en la terna de Actor, quien deberá vencer a Austin Butler, por Elvis, para sellar con la preciada estatuilla dorada su redención tras años en las sombras.

A saber

Evento:

Ceremonia N° 95 de los Premios Oscar.

Hora:

21:00, hora paraguaya.

Dónde ver:

TNT y en la plataforma de streaming HBO Max.

El principal premio de la noche, Mejor Película, será disputado por: Sin novedad en el frente; Avatar: El camino del agua; The Banshees of Inisherin; Elvis; The Fabelmans; Top Gun: Maverick; Triangle of Sadness; Women Talking; Tár; y Everything Everywhere All at Once.

La terna de Película Extranjera cuenta con el regreso de Argentina, tras 9 años de su última participación con Relatos Salvajes, en el 2014. Esta vez, el vecino país será representado por Argentina, 1985, de Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín.