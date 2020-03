“Con apenas una tiza y pizarrón no se puede hacer didáctica en el aula”

“Estamos peleando por cosas del siglo pasado como errores en libros y culpando a todo el mundo, cuando eso se puede enmendar fácilmente a través de la tecnología”, dice Sofía Scheid, doctora en Educación y MBA por la escuela de Negocios de Harvard en Costa Rica.

La experta se encuentra actualmente trabajando en un proyecto de enseñanza en tecnologías en la Universidad Nacional de Itapúa, donde también brinda charlas a decenas de mujeres que trabajan en el sector educativo. Para Scheid, el uso de la tecnología en aulas es primordial y urgente, aunque aclara que el solo hecho de repartir aparatos en masa no da el salto cualitativo necesario para mejorar la educación. “Desparramar tecnologías sin contenido no da calidad educativa. Esto ya pasó en Paraguay, donde se dieron proyectos piloto con el uso de TIC, que no implicaron saltos positivos porque no se sabía cómo enseñar a partir de eso”, cuestiona la especialista. Remarca que no había claridad sobre para qué servían estas máquinas de una manera pedagógica. “No es para repetir contenidos otra vez o para usar redes sociales. En el aula hay que saber programar”, explica. PRECARIEDADES. La falta de capacitación, pocas herramientas en el aula y la infraestructura también son males a vencer para la doctora Scheid. “Con apenas una tiza y un pizarrón no se puede tener didáctica en la escuela”, sostiene. Alega que impartir didáctica con el uso de tecnologías para las habilidades del siglo XXI es lo que debe emprenderse para no seguir estancados. Se opone igualmente a tener al docente como un mero facilitador. “El profesor, la maestra, no es un facilitador, al contrario, la didáctica debe estar más presente que nunca y es un medio para que yo te enseñe algo, a resolver problemas complejos, claramente con el alumno como protagonista en el proceso”, agrega. divergente. Mediante el aumento de las herramientas para el docente, se debe promocionar una educación del pensamiento divergente o crítico. “En Paraguay no estamos acostumbrados a pensar diferente. Si alguien piensa distinto, directamente está en mi contra, eso creemos, pero lo diferente nos enriquece, aumenta el ejercicio del cerebro”, comenta la especialista. Agrega que a veces nos frustramos demasiado justamente por no aceptar diferencias. En Paraguay no estamos acostumbrados a pensar diferente, pero hay que promoverlo en elaula.Sofía Scheid,especialista en educación.





Hay que aumentar la memoria, no la memorización

La memorización o repetición un sinfín de veces es una de las críticas que hacen al sistema con frecuencia los estudiantes.

Al respecto, Sofía Scheid indica que no está en contra de la memorización, pero sí cree que deben cambiarse las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las clases.

“Invitando a pensar de una manera crítica a los estudiantes se ayuda a ampliar la memoria, no a memorizar simplemente los contenidos donde el profesor los repite parado desde el pizarrón”, remarca.

“El país atraviesa por un momento histórico donde se plantea una transformación educativa, hay que aprovechar el contexto”, dice.

A esto se suma que la movilización permanente de los jóvenes nos interpela al cambio, subraya.

“Son claros en lo que quieren y uno de los temas que siempre cuentan es justamente contra la memorización de contenidos”, añade Scheid.

El jueves pasado, estudiantes secundarios protestaron frente al MEC exigiendo una mejor educación, con más recursos de gratuidad, mejor infraestructura y laboratorios técnicos más modernos.

La doctora indica que justamente los países que se desarrollaron aplicando ajustes en el sistema educativo, lo que hicieron como una de las primeras medidas fue superar inequidades y aplicar programas como tecnologías para todos los estudiantes. “Ahora ya hacemos planes en colegios privados, pero así no habrá cambios todavía”, observa.