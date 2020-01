Comuna de CDE dice que no se perseguirá más a Muv ni a Uber

Los dos vehículos retenidos por presión de los taxistas ya fueron liberados sin el pago de multas. Explicó que la figura de competencia desleal no está sancionada por ordenanza.

Igualmente negó que haya dado orden de cazar a los choferes que operan en plataformas digitales, pero sí expresó su preocupación por el actuar de taxistas. Empero, aclaró que no tiene nada en contra de los taxistas y que valora la participación que tuvieron en la lucha contra el clan Zacarías. Dijo que se reunió con ellos y que les explicó que respetará el parecer jurídico de la institución al respecto.

“Los taxistas se rigen por la Ordenanza 70/97 y las plataformas digitales, como no está regulado por ordenanza, se rigen por lo que dice la Constitución Nacional, sobre la libertad del trabajo lícito. Pero vamos a enviar el lunes a la Junta Municipal un pedido de reglamentación”, agregó.

El intendente adelantó que, mientras la legislatura no se expida, la Comuna no ejercerá ningún control sobre las actividades desarrollas por Muv y Uber dentro del Municipio. “No podemos multar a los choferes de estas plataformas por competencia desleal, porque no existe eso en ninguna ordenanza, esa figura no existe”, recordó.

Mencionó también que en lo personal no tiene reparos. Dijo que en otros países las plataformas operan sin problemas y al final es el usuario el que define qué servicio quiere. “Los taxistas seguirán trabajando normalmente. En reunión con los taxistas, les plantee crear una plataforma parecida para ellos, pero se cierran porque están acostumbrados al viejo sistema”, definió.