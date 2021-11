Combos navideños tendrán más variedades de productos

Así lo anunció Alberto Sborovsky, titular de este gremio supermercadista a radio Monumental, quien recalcó que los combos, por lo general, incluyen productos que son estacionales; es decir, aquellos muy consumidos durante las fiestas de fin de año, como el durazno, la sidra, el atún, un pan dulce tal vez, por lo que este año decidieron ampliar el listado de ítems e incluir más variedad para entregar más opciones a los consumidores.

“Tradicionalmente, todos los fines de año hacemos los combos navideños que incluyen productos que por lo general son estacionales como durazno, sidra, atún, y este año decidimos ir un poco más allá y en lugar de poner un combo con cuatro o cinco productos fijos y limitados, vamos a hacer una campaña más grande con varios productos, de forma a cada uno pueda armar su combo o llevarlo suelto. Creemos que eso tendrá más impacto y será muy mas importante y conveniente para los consumidores”, alegó Sborovsky.

“Es mucho mejor tener la libertad de elegir”, subrayó el supermercadista.

CARNE. En otro orden, Sborovsky se volvió a referir al aumento de precio de los productos de la canasta familiar y cada porcentaje de aumento varía de acuerdo a las categorías. En relación a la carne vacuna, que es la pregunta recurrente últimamente, expresó que este producto bovino se encuentra levemente a la baja y dejó sentada la esperanza de que disminuya en un porcentaje un poco más elevado en ciertos cortes.

“Pero tampoco debemos ser irresponsables y crear falsas expectativas. No es que los precios van a bajar en todos los cortes o vamos a tener niveles prepandémicos, como el que tuvimos el año pasado. No, del pico de precio al que llegó, hoy está empezando a bajar, incipientemente, pero está empezando a bajar. Yo no vi mucho aumento de precios en las últimas semanas”, remarcó.