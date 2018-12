Colorados se abroquelan en defensa de ministros de la Justicia Electoral

Este es el termómetro que utiliza el titular del Congreso, Silvio Ovelar, para deducir que sin esos votos no va a correr ningún pedido.

Aunque el senador, que responde a Mario Abdo Benítez, intentó negar que se trate de una protección política, se puede considerar un hecho de que al no tener postura la ANR se abroquela en defensa de los actuales ministros del TSJE.

Cabe recordar que prácticamente los tres ministros, tanto Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Wapenka, responden a los partidos tradicionales, y principalmente a los colorados.

De hecho, la oposición había acusado al TSJE de ser parte de un esquema de fraude en las elecciones generales pasadas.

“Fui criticado por haber manifestado mi opinión con respecto a un probable juicio a los ministros de la Justicia Electoral. Sencillamente, he sido pragmático y por mis años en el Congreso sé perfectamente cuándo puede correr un juicio y cuándo no”, se jactó el titular del Senado.

Sostuvo la importancia y la necesidad de contar con los votos, y que eso solo será posible con un gran pacto político.

“Mientras yo no escuche la posición de Colorado Añetete y Honor Colorado, es una cuestión obvia que no van a haber los números para que se lleve adelante”, sentenció.

Insistió en su hipótesis de que si el Partido Colorado, como muy pocas veces en los últimos días, no sentó posición, es porque cree que no va a correr el juicio.

Alegó que es facultad de cualquier legislador promover el enjuiciamiento cuando cree que se está violentando la norma, pero que él va un paso adelante sobre la viabilidad.

Se ratificó en su posición particular de que, a su criterio, los ministros del TSJE cometieron un error al convocar a elecciones en Ciudad del Este, pero que fue subsanado mediante la suspensión. “Se necesita de números y hoy, en mi percepción, ante los hechos acaecidos, no he visto en ningún caso que haya pronunciamiento de diputados de mi partido, y hoy hay mayoría parlamentaria colorada”, remarcó. “No creo que se trate de protección política”, refirió, y volvió a insistir en la necesidad de un pacto.

Negó haber conversado con Mario Abdo Benítez sobre este tema. “Hago ejercicio deductivo nomás”, dijo y reiteró que ninguno de los líderes de Añetete en la Cámara de Diputados se pronunció estando el tema en este momento en su cancha.