Club San Juan no participará de los corsos encarnacenos por el Covid

A través de un comunicado dado a conocer ayer, el Club Atlético San Juan informó a sus socios, simpatizantes y público en general, que se ha realizado entre todos los actores de la institución, un profundo análisis respecto a la posible realización de los corsos encarnacenos edición 2022 o en su defecto un evento alegórico a los carnavales de este año, resolviendo la no participación en la edición 2022, cuya realización esta fijada para dos últimos fines de semana de febrero, es decir en fechas 18, 19, 25 y 26.

Para tomar la decisión, los directivos del club consideraron varios aspectos, tanto en lo general como ser la situación sanitaria actual, la cual ha encendido nuevas alarmas respecto al aumento paulatino pero sostenido de nuevos casos de contagio de Covid-19; el corto tiempo que resta para la planificación, organización y desarrollo de cualquier evento, lo que compromete el éxito del mismo; la indefinición en cuanto a los aportes de instituciones y posibles auspiciantes. Asimismo, destacaron una cuestión particular, “nuestra institución actualmente, no tiene las condiciones de costear con fondos propios la presentación del San Juan como tenemos acostumbrados a los ciudadanos de Encarnación, el país y el mundo, buscando siempre la excelencia en la presentación de nuestra comparsa y figuras, así también no consideramos oportuno someter a las familias de nuestras figuras al desgaste económico y en todo sentido, que significa la representación de nuestro club”, señala parte del comunicado.

Cabe destacar que los directivos de clubes de comparsas y carrozas y las autoridades municipales se reunieron días atrás para analizar la posibilidad de llevar adelante el evento tras un año de pausa por la pandemia del coronavirus. La duda radica en el aspecto económico, atendiendo los altos costos de organización rondaría los G. 1.500 millones solo para los clubes participantes. La Municipalidad de Encarnación haría un aporte de G. 500 millones, monto que no alcanza para realizar el anticipó a los clubes de comparsas, que este año recibirán G. 300 millones cada uno, más las carrozas. Por lo que se reunieron con el gobernador de Itapúa, Cristian Brunaga para solicitar G. 300 millones a la Gobernación, con lo cual se garantizaría la realización de los corsos. Aguarda la confirmación de la Gobernación. El resto del costo operativo se estaría cubriendo con la venta de las entradas durante las 4 noches, informaron.