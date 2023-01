Ciudad del Este y el gran desafío de mejorar el transporte público

Uno de los grandes desafíos que tiene Ciudad del Este es resolver el drama que representa el pésimo e irregular servicio de transporte público. Al analizar el problema, el intendente municipal Miguel Prieto dijo que están estudiando las posibilidades para lograr un mejor servicio que con toda razón reclaman los usuarios hace décadas.

Hoy todas las quejas que se escuchan de la ciudadanía son ciertas, refirió el intendente. “No hay buena cobertura, no se cumplen con los itinerarios, ni la frecuencia. Tenía que ser cada 20 minutos, pero no viene. No cumplen con la inspección técnica. Son un peligro. Te dicen que trabajan a pérdida y claro si ya nadie quiere usar el servicio. Si querés que la clase media deje su auto, su moto, tenés que darle un servicio bueno y es ese círculo lo que no se puede romper”.

Dijo que lo mismo pasa en Asunción y Central y en todo el Paraguay y que para dar vuelta la situación hay que cambiar el actual modelo. Señaló que están estudiando a qué modelo exitoso apostar. Por de pronto, se va a empezar a trabajar con los buses eléctricos, que son 20 unidades.

Reconoció que es una apuesta arriesgada. El éxito o el fracaso puede levantar o sepultar su carrera política. “Nosotros vamos a arriesgarnos, claro que podemos equivocarnos, pero no podemos seguir así. Ojalá salga todo bien este proyecto y tengamos un sistema de transporte que se sostenga en el tiempo. En abril esperamos recibir los buses eléctricos”. Comentó que la empresa Cathay, adjudicada el año pasado vía licitación nacional, confirmó que en 4 meses las unidades ya estarán en Ciudad del Este. “Me dicen que ya están saliendo de China y van estar llegando a finales marzo a Chile y los primeros días de abril tendría que llegar a Paraguay”, comentó.

ENERGÍA. El intendente adelantó que se está construyendo el sistema para traer la energía eléctrica desde la Subestación de la ANDE ubicada en el centro de la ciudad, hasta la terminal de buses ubicada en el barrio Obrero. Allí se instalará la infraestructura necesaria para cargar los buses eléctricos. “Todo está encaminado. Estamos ahora planificando qué itinerarios y cómo van a operar. Tampoco vamos a poner sobre calles llenas de baches. Para resolver ese problema, Dios mediante, la planta asfáltica ya empezará a funcionar la semana que viene. Este fin de semana vamos a probar la calidad del asfalto y calibrar”. Prieto comentó que según un estudio que realizaron el sistema va a ser rentable. Pero como no se va cubrir toda la necesidad con 20 buses, dijo que están viendo la posibilidad de crear un consorcio con las actuales empresas que prestan servicio. “Hoy son 6 empresas que se carcomen entre ellas y no tienen la capacidad económica en forma individual de comprar un cero kilómetro. Entraron en un círculo vicioso durante años y tenemos chatarras”.

“Yo le hablo a los empresarios de un consorcio, de formar una cooperativa y conseguir fondos porque si no hacen eso, vamos a tener que recurrir a capital extranjero, a empresarios del Brasil o de Argentina que si están interesados en dominar el mercado, pero con buses nuevos y a eso le sumamos nuestros ómnibus eléctricos y tenemos así una renovación total”, añadió.