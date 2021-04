“Cierre de restaurantes y comercio fue una locura”

Indicó que se pondrán duros la próxima vez que el Gobierno pretenda cerrar solo a los restaurantes, bares, eventos y shoppings, y adelantó que no acatarán más restricciones si se imponen de manera sesgada solo para algunos sectores.

“Cerramos nosotros, si cierra el país, pero no vamos a cerrar nosotros nomás”, aseveró Gayet muy ofuscado.

Con relación a si el servicio de delivery les generó ganancias por lo menos para equiparar con una parte de la inversión, el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY) expresó que no es un formato con el cual ganen dinero. “Todos los restaurantes siguen haciendo delivery, que es un formato que ya quedó instalado desde el inicio de la pandemia. Este sistema funciona para dar movimiento al negocio, al personal, a la materia prima, pero no es un formato con el cual se gane dinero”, explicó.

Gayet resaltó que lo más urgente en este momento es la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia de Pago Diferido del IPS, que fue sancionada el 6 de enero durante una sesión extraordinaria del Senado y reglamentada el mes pasado, pero que hasta ahora no es tratada por el Consejo de Administración de IPS para llevarla a la práctica. “Los sectores gastronómicos, turismo y eventos están amparados por la ley para pagar el aporte diferenciado, pero no pueden hacerlo porque IPS no lo pone en práctica”, se quejó Gayet y agregó que al no abonar enero y febrero, los trabajadores de estos sectores no pueden acceder a la atención médica.