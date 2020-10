Churín: “Fueron tres años maravillosos donde fui feliz”

El delantero Diego Churín se despidió de Cerro Porteño, agradecido por el cariño del hincha. “Fueron tres años maravillosos, donde fui feliz y donde encontré una pasión que jamás la vi en ningún lado, me llevo recuerdos y gran cariño de la gente desde el primer día”, expuso el goleador quien ayer viajó a Porto Alegre para jugar en Gremio.

Como goleador del equipo Churín analizó: “Los números son estadísticas, obviamente lo disfruté de diferentes maneras y eso ha elevado lo que soy como futbolista y me siento parte del club”.

El argentino relató: “Siento un cariño enorme, cuando llegué ya se estaba terminando esta obra magnífica y tuve la suerte de hacer el primer gol y dar la vuelta olímpica. La Olla la siento como el club en sí, sensaciones que se hacen difícil de explicar”.

Con respecto a su paso al Gremio y su relación con el DT Francisco Arce, remarcó: “Él sabe lo que es jugar en Gremio y ganar cosas, ir ahí es un paso adelante en mi carrera y el Chiqui significa mucho para mí en mi crecimiento”. Ante una posible vuelta, analizó: “No puedo pensar en volver, me queda disfrutar estos momentos, seguir elevando mi techo. A la gente decirle gracias, están locos de la cabeza y no puedo entender todo el cariño que me dan”. Por otro lado, Fernando Amorebieta deja el fútbol, pero seguiría ligado al club. Mientras, Cerro tendría arreglada la llegada de Sergio Bareiro.