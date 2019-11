CGR ratifica dictamen sobre tercerización

La CGR considera que no existe contradicción alguna entre los dos dictámenes expedidos por la institución, uno favorable cuando Enrique García era contralor, y otro que recomienda la suspensión de la tercerización del sistema tributario, con Camilo Benítez como titular de la CGR.

Sostiene que en el primer dictamen, el ex contralor García debió inhibirse por haber sido ex director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad bajo el actual gobierno para no dejar dudas sobre la objetividad de la CGR.

Resalta que el dictamen de García se refiere a los aspectos precontractuales y el cumplimiento de etapas del proceso licitatorio, pero ante las innumerables denuncias formuladas con relación a la contratación, la CGR consideró que había méritos suficientes para un nuevo análisis de fondo a los aspectos poscontractuales.

En este sentido, no hay argumentos para rebatir su recomendación hasta que la Corte Suprema se expida sobre las acciones de inconstitucionalidad.