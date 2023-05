CGR detecta 53 irregularidades del MEC en licitaciones de alimentos

Se suma la denuncia de directores y de estudiantes secundarios sobre la mala calidad de los alimentos que se sirven en las instituciones educativas públicas.

Los platos servidos son “incomibles”, apuntaron desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

El MEC pagó más de G. 42 millones por los 2.681 platos no servidos a niños y niñas.

Una de las observaciones de la CGR en las licitaciones de alimentos escolares es que el MEC no cumplió y ni siquiera respetó su propia resolución para brindar después adjudicaciones.

El MEC no elaboró el proyecto de alimentación escolar correspondiente al llamado “Adquisición del Servicio de desayuno/merienda, periodo 2018/2019”, dice el reporte.

En la siguiente licitación, el MEC no brindó un listado de las instituciones educativas que forman parte de un lote. “No contiene toda la información requerida para obtener la mayor concurrencia de oferentes”, aseguran.

En el documento de la CGR se deja ver además que las mismas empresas son las adjudicadas para brindar las comidas al alumnado.

El director general de Control de la CGR, Paul Fernández, habló sobre un ránking de empresas, donde 10 firmas privadas no solo son siempre adjudicadas, sino que además algunas cuentan con vínculos entre sí, acaparando la distribución del complemento nutricional en capital y en todo el país.

La firma Ladero Paraguayo SA lidera el ránking de proveedoras adjudicadas para el almuerzo escolar en todo el país, suma más de G. 578.027 millones en 10 años con contratos con el ministerio. Le sigue la firma Comepar, que además se presenta como consorcio en otros lotes de una misma licitación. Se hizo con más de G. G. 567.578 millones como empresa y con otros G. 509.945 millones como consorcio.

Descoordinación. Se observó igualmente la falta de coordinación del MEC con la Municipalidad de Asunción para organizar y planificar los programas de alimentación en la capital. “Este hecho también afecta en el porcentaje de cobertura de prestación del servicio en el área de Capital”, establece la auditoría.

Constataron, en otro de los puntos, una sustancial desproporción entre la cantidad de estudiantes beneficiados por el MEC c y la cantidad de estudiantes beneficiados por la Municipalidad de Asunción.

En el área capital la cantidad total de estudiantes beneficiados por ambas entidades alcanza a 852.270, de los cuales el 99,4% de estudiantes cubre la cartera educativa y apenas el 0,5% a la Municipalidad de Asunción.

El MEC recibió casi el mismo monto que 300 municipios para el programa de alimentación escolar, con G. 1 billón en la última década.

Por la ineficiencia del ministerio en los dos últimos años, bajo las gestiones de Juan Brunetti y de Nicolás Zárate, y la de Óscar Nenecho Rodríguez al frente de la Comuna asuncena, 49.609 alumnos y alumnas quedaron sin complemento nutricional.

En un comunicado, desde la cartera educativa aseguraron que elaboran un “plan de mejoras” para lograr eficacia y calidad.

1 billón de guaraníes recibió el MEC en 10 años para programas de alimento, alcanzando 53 irregularidades.

42 millones de guaraníes pagó el MEC por platos que no se sirvieron en el colegio Nacional Rodríguez de Francia.

49.609 estudiantes quedaron sin almuerzo en 2021 y 2022 por falta de coordinación del MEC con la capital.

Fenaes exige buena calidad

Surgen casos de alumnos que no comen el plato de comida no porque no quieran, sino porque no cuentan con una buena calidad, denuncian desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes).

Por sobre todo, hoy por hoy exigimos un control de qué es lo que se está sirviendo en las instituciones educativas en concepto de “alimentación escolar” , explica Aylen Barreto, coordinadora ejecutiva del gremio estudiantil.

Estos problemas podrían derivar hasta en problemas de salud para ese alumno, agrega.

“Pedimos un mayor presupuesto destinado a la educación para que así temas como la alimentación escolar cuenten con más fondos y se alcance a cubrir a todos los colegios de gestión oficial y subvencionados a nivel país”, piden también los secundarios.

Reportan que hay zonas vulnerables donde el complemento ni siquiera llega a sus compañeras y compañeros. “Para nosotros eso es algo preocupante, teniendo en cuenta que es un derecho para nuestros estudiantes y debería de estar garantizado”, afirman.

La Fenaes cuenta que hay alumnos que llegan incluso con el estómago vacío intentando aprender.

“Muchas veces es lo único que llevan en el día a la boca”.

El informe de la Contraloría General ratifica lo que denuncian los jóvenes, con casi 50.000 escolares sin alimentación en las instituciones educativas.