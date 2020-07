Cerro no accionará contra el Chico Díaz

La dirigencia de Cerro Porteño contaba con la continuidad de Sergio Díaz –era un pedido de Francisco Arce–, por lo que su partida dejó un sabor amargo en Barrio Obrero, aunque se confirmó que no se tomarán medidas contra el canterano.

“Teníamos una conformidad firmada con Sergio Díaz, pero no vamos a accionar legalmente”, apuntó Víctor Agüero, vicepresidente de la entidad azulgrana.

Que además, en charla con medios radiales, se mostró muy feliz por el paso de Junior Alonso al Atlético Mineiro, negociación que interesa y mucho en Barrio Obrero, ya que deberá cobrar un dinero.

“Dependiendo del precio en que se haya cerrado la operación tenemos un porcentaje de plusvalía, nos pondremos en contacto ni bien se confirme la transferencia (...). De un cálculo que hay que hacer tenemos un 20% de plusvalía, no es sobre el total de la operación”, destacó Agüero que empezó a afilar el lápiz haciendo cuentas.

Pasamanos. El dinero que recibirá Cerro por Alonso, ya tiene dueño, las cuentas de la Universidad de Concepción de Chile, por las cuotas adeudadas por Diego Churín.

“Es un monto no tan importante como el de Miguel Almirón o los Romero (Ángel y Óscar) en su momento, pero suma. Estamos con la sanción provisoria por lo de Churín, aún no recibimos de FIFA un nuevo plazo. Si recibimos algún dinero no hay dudas que utilizaremos para saldar lo de Churín”, resaltó Agüero.

Recordemos que Cerro debe dos cuotas de USD 346.667, a la Universidad de Concepción por Churín, esto para levantar su prohibición.