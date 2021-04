Centro de Salud, con equipos obsoletos

El vicepresidente del Consejo de Salud Local, doctor Miguel Farías, explicó que se requiere mantenimiento, renovación y ampliación de la infraestructura. El funcionamiento depende del Consejo de Salud de Bella Vista, presidida por el intendente Eduardo Oswald.

El profesional, que se desempeña también como médico de este Centro de Salud, en un recorrido mostró la sala de urgencias que es muy pequeña y con equipos obsoletos, camillas herrumbradas y con colchonetas rotas, cables sueltos, pisos y paredes en mal estado, azulejos que se caen a pedazos, entre otras falencias.

“Falta arreglar las paredes, pisos y techo. Cuando llueve es caótico, hay goteras, da muy mal aspecto para aquel que viene en busca de mejorar su salud”. El doctor Farías solicitó al intendente trabajar en forma conjunta, pero hasta el momento no tienen respuestas del presidente del Consejo Local de Salud.

Los pacientes con Covid-19 necesitan oxígeno, pero el Centro de Salud cuenta con apenas dos balones. “Uno que ahora está usando un paciente en su domicilio, y queda uno solo en el Centro de Salud, y por la pandemia deberíamos tener 10 o más, porque al no tener balón oxígeno en la casa se debe derivar al paciente y no hay lugar ningún lado, entonces es importante contar con esto para poder ayudar a los pacientes; y un balón de oxígeno tiene un costo aproximado 4.000.000 de guaraníes no es mucho para un Consejo de Salud, 10 es 40.000.000 de guaraníes”.

Parte del equipo de fisioterapia está abandonado en el pasillo. “Es una pena porque fisioterapia es muy importante, hoy los pacientes Covid que están de recuperación necesitan hacer fisioterapia”. AR