Celos traban lucha con grupos armados, afirma gobernador

El líder político, en comunicación con radio Monumental, habló de celos entre uniformados, que no permite llegar a los resultados esperados en la lucha contra los grupos criminales.

“Hay celos entre los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía. Ellos son celosos, no coordinan”, comenzó diciendo el gobernador.

Giménez afirma que no puede negar la importancia de la presencia de los uniformados en la zona pero insistió en que se debe replantear la estrategia. “Con su presencia desalienta una mayor acción de los grupos armados pero se tiene que evaluar, son varios años con un presupuesto enorme. Las acciones tácticas son los que van a dar efectividad”, agregó.

Para el gobernador, son muchos años de la presencia de la FTC en la zona y los resultados son los mismos.

En la opinión de la autoridad departamental, la Policía debería de tener mayor protagonismo en la lucha contra los grupos armados, sobre todo en el compartimiento de las informaciones.

“La Dirección Departamental de la Policía, no tiene ninguna información pero ellos son los que tienen subcomisarías en todo el departamento. Cuando hablo con ellos, me dicen que no tienen ningún vínculo”, detalló.

La Fuerza de Tarea Conjunta está presente en el norte del país desde el año 2013.

Está integrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la Policía Nacional y por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), aunque mayor protagonismo tienen los militares.

Manejan un presupuesto anual de alrededor de 14 millones de dólares, con resultados que hasta el momento son escasos.