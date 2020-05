Celiacos celebran su día prácticamente ignorados

Cada 5 de mayo, los celiacos del mundo instan a todas las personas a que “tomen conciencia acerca de la celiaquía y ayuden a difundir información sobre ella”, cuenta Belén Monsalvo, quien asegura que no se sabe bien el origen exacto de la fecha, pero que se dice surgió en Europa durante un congreso de medicina internacional.

“La celiaquía se considera enfermedad hasta que es diagnosticada, al tener diagnóstico y tratamiento, esta se vuelve para el individuo una condición de vida, no una enfermedad. Al eliminar el gluten de su dieta, su vida es saludable, siempre que elimine totalmente el gluten”, explica Monsalvo, nutricionista de Fupacel (Fundación Paraguaya de Celiacos).

Cada año, los celiacos recuerdan este día con actividades como degustaciones de comida de empresas dedicadas a la producción de alimentos sin gluten en el país. Sin embargo, este año, debido a la pandemia Covid-19, estas se reducen a charlas online (Facebook Fupacel), todos los días desde ayer, a las 18:00 hasta este viernes. La problemática de tener como condición de vida la celiaquía se agravó con la cuarentena para muchos celiacos paraguayos. “Con esta pandemia me costó conseguir insumos para preparar mis alimentos, sobre todo panificados”, cuenta Dina Chávez (Lambaré), celiaca diagnosticada hace 13 años.

“Es muy preocupante nuestra situación. Jamás hubo ni tampoco hay kits especiales para personas de escasos recursos con la condición celiaca. Muchos ya tienen dificultad de conseguir sus alimentos especiales y costosos como fideos y cereales”, subraya Chávez, quien tuvo dificultad en varias ocasiones de conseguir harina de arroz en los supermercados.

Para Patricia Rodríguez, celiaca diagnosticada hace 5 años, oriunda de San Lorenzo, “sería bueno” que los supermercados asignen algún día con descuento para los productos sin gluten, como hacen con los demás productos; “incluso podrían armar un kit básico con fideos, harina sin gluten”, sugiere.

INCONSCIENCIA. “En Semana Santa quise hacer chipa, pero me encontré con la limitante que no hallar almidón de mandioca apto, de los empaquetados, pues nosotros no podemos usar los de granel, debido a que pueden tener contaminación cruzada. Lo mismo pasó con la grasa y manteca, todo debe ser sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno)”, explica Rodríguez.

“La gente lleva demás, sin pensar en los otros, y no se reponen rápido nuestros productos. También se me dificultó encontrar la harina de arroz”, añade.

DEJADEZ. Para Patricia Rodríguez, ni el gobierno ni las empresas privadas toman muy en cuenta la situación especial de los celiacos.

“En el caso de los supermercados, pienso que no se le da importancia en reponer productos, pues se trata de una minoría en las góndolas. Sin embargo, para nosotros es de primerísima necesidad”, dice.

Igualmente señala que en esta cuarentena no encontró productos con descuentos especiales, a diferencia de los que ya en otras ocasiones suelen ofrecer. “Lo que sí hay son tiendas especializadas, que venden o elaboran productos sin gluten, que realizaron ofertas, incluso deliverygratuito en sus redes”, cuenta Rodríguez.

Para Claudia Mongelós, diagnosticada hace dos décadas, “ni el Gobierno, ni las empresas privadas, ni alguna organización no gubernamental” les tuvo en cuenta como un segmento especial que necesita abastecimiento en una crisis.

MEDICAMENTO. La situación de salud de la celiaca Elizabeth D. Martínez (36), se agravó con la cuarentena, pues padece de intestino inflamado y precisa medicación especial sin TACC que no hay actualmente en plaza, a lo que se suma la complicación para la importación.

“A través de un estudio coprológico funcional, sabemos que mi cuerpo no absorbe proteínas (se plantea un cuadro de enteritis eosinofílica). Mi medicación (Entocort Budesonida) se consigue solo en Clorinda. Con el cierre de fronteras se disparó el costo, de G. 980.000 a G. 1.350.000”, afirma.