Celeste revela temor por “obsesión” de Bachi por destitución

“En el Parlamento, tanto en Diputados como en Senado, fallan los conceptos; no tenemos concepto de república, de democracia, de constitución, entonces falla todo; no conocemos las leyes”, refirió.

El líder de la bancada cartista ya había conseguido que sea sancionada el año pasado por haber dicho que la mayoría de los legisladores ingresaron al Congreso con dinero sucio, y mencionó que hubo financiamiento de Horacio Cartes, lo que ofendió al diputado. “Que presente, y si hay los votos, me iré, qué puedo decir. Siento que me persigue y francamente tengo un poco de temor, no hacia alguna cuestión física, que no sé si debería. La gente que está cerca ya me está haciendo tener miedo porque claramente tiene una obsesión. Tengo miedo de que me tienda una trampa”, respondió Amarilla.

Igualmente, indicó que Bachi le hizo jurar a su hija, Sol Núñez, con chaleco en la Junta Municipal de Villa Hayes debido a esta fijación con ella.

Sin base. El proyecto de Bachi no tiene sustento jurídico. La pérdida de investidura está prevista en la Constitución Nacional, que en su Artículo 201 habla del uso indebido de influencias como causal, lo que no encaja en los hechos señalados por el diputado. Además, se contradice con la protección que da la Carta Magna al legislador para emitir su opinión, es decir, el fuero parlamentario.

Blindaje. Contrariamente, Bachi y las bancadas coloradas protegen a diputados acusados de graves hechos de corrupción que incluso están procesados, como Miguel Cuevas, Tomás Rivas, Éver Noguera (a quien ni siquiera aceptaron retirarle los fueros), Ulises Quintana (con una causa por narcotráfico y designado corrupto por el Gobierno de Estados Unidos), entre otros. “Procesos judiciales son diferentes, son del Poder Judicial, las pérdidas de investidura son del Poder Legislativo”, se justificó Bachi.