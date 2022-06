Celeste niega coima y dice que se equivocó de palabra

“No reconozco la coima; como siempre, hablé atropelladamente, es un problema que tengo, me refería en realidad al propio Dionisio Amarilla, que fue suspendido. De hecho yo le digo ‘querés que cuente con quién coimeabas’. Le quise decir ‘hay mucha gente que coimeaba contigo’, pero dije ‘conmigo’. Fue un error. Una equivocación poco feliz. No me di cuenta, recién al día siguiente cuando estaba en toda la prensa mi declaración, y yo dije ‘¿qué dije? No es la primera ni la última metida de pata que voy a tener”, relató Amarilla.

Por su parte, el diputado Basilio Núñez, quien fue el que difundió los videos de la diputada admitiendo coimas, anunció que mostrará esos materiales todos los miércoles en las sesiones.

Pidió a su par Raúl Latorre que renuncie del Frente Parlamentario contra la Corrupción porque Celeste es integrante.

Bachi adelantó que no presentará ningún pedido de pérdida de investidura ni sanción contra Celeste.



