CDE: Con bocinazos protestan en la frontera para exigir plan económico

Ciudad del Este está afectada por la pandemia de coronavirus (Covid-19) con 15.000 desvinculados, contratos suspendidos y comercios en quiebra, aseguran referentes de la Asociación de Desempleados Fronterizos.

La concentración de vehículos se realizó en el kilómetro 10 de la ruta PY02. De allí partió la caravana hasta la ex rotonda Reloj, del microcentro comercial, ubicado a unos 500 metros antes del acceso a la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad.

El empresario Iván Airaldi explicó que la movilización aglutinó principalmente a desempleados y de las microempresas. “Estamos reunidos en todas las fronteras. Solamente Salto de Guairá no se convocó porque ellos van a declarar estado de emergencia”, dijo.

APOYO AL SECTOR. Consultado si detrás de la movilización no está la intención de forzar la apertura del Puente de la Amistad, dijo que no. “La apertura inmediata ya no hay caso. Sabemos que no estamos preparados y que se perdió tiempo. No podemos abrir porque será desastroso el resultado sanitario, pero también necesitamos que el Gobierno tome medidas”, indicó.

Airaldi señaló que plantearon un subsidio específico para trabajadores de frontera por el tiempo que dure la pandemia, o el tiempo que perdure el cierre de frontera. “No hemos recibido respuesta a eso. Un porcentaje que no supera el 30 por ciento fue beneficiado con Pytyvõ, el 70 por ciento no fue beneficiado y necesitamos una atención que es lo que siempre hemos reclamado”.

El empresario dijo que en la frontera hay dos frentes afectados. Por un lado, están los empresarios y, por el otro, los empleados. “Los más vulnerables son nuestros funcionarios, que nosotros le pagamos su liquidación, le dimos su preaviso, pero por el tiempo que está durando la pandemia y por los gastos que están teniendo se están quedando sin recursos”.

DESVINCULADOS. Los desempleados piden recursos para poder sobrevivir hasta que haya condiciones de recuperar sus puestos de trabajo.

Para que el sector de las empresas, que son las pymes, puedan dar nuevo trabajo a los desempleados, desde el Gobierno se deben establecer las condiciones necesarias, dijo. “Necesitamos que el Gobierno nos diga estos son los soportes para la reactivación económica para que no haya el desempleo masivo que estamos teniendo ahora”.

La organización censó a 15.000 desvinculados. “Es mucho. Ellos reivindican el subsidio hasta que se abra las fronteras y nos acompañan a nosotros porque tenemos una relación. Si tenemos puesto de trabajo, con gusto les vamos a dar a ellos”.

Ante el reclamo de acciones dijo que desde el Gobierno le dicen que recurran a los bancos. “Muchos están atrasados en sus cuentas, muchos ya tienen mala referencia en sus cuentas, porque no pudimos hacer frente ante los compromisos con los proveedores que derivó en la cancelación de nuestras cuentas corrientes y eso automáticamente nos califica para los créditos”.

Por eso piden construir juntos un nuevo criterio de análisis de crédito para esta coyuntura. “Los bancos te siguen pidiendo tu IVA de marzo, de abril y de mayo. Esos meses tienen cero facturaciones”.