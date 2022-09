CBI irá tras nuevos datos de avión iraní y piden que Fiscalía  investigue

Prácticamente no habría avances en la Fiscalía y es lo que las informaciones demuestran en temas claves. Jorge Ávalos Mariño, diputado del PLRA .

El diputado Jorge Ávalos Mariño, quien integra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, señaló que en este hecho puntual del avión iraní que desprende nuevos elementos así como en otros, siempre la Fiscalía ha tenido críticas por la falta de acción.

”Prácticamente no habría avances en la Fiscalía y es lo que las informaciones demuestran. En general tenemos mucho cuestionamiento hacia la Fiscalía ya que en casos trascendentales no hay avances”, apuntó.

Sostuvo que debido a que la CBI está llegando a su plazo para entregar el informe final, evaluarán si les alcanza el tiempo para convocar nuevamente a representantes de Aduanas, Senac y Seprelad, que habían informado sobre facturas dudosas.

No obstante, lo más seguro es que se recabarán todos los nuevos datos expuestos por el Gobierno el viernes para que formen parte del texto final del informe que estará listo a fines de octubre. “Vamos a analizar y vamos a ver qué decide la Comisión al respecto”, dijo Ávalos.

Por su parte, el senador luguista Hugo Richer señaló que la responsabilidad de investigar es de la Fiscalía.

“Si me preguntás quién debe investigar a fondo esto que resurge ahora, por supuesto que esa responsabilidad le corresponde a la Fiscalía, que tiene además esa atribución y competencia de manera constitucional. Es más, si estos nuevos elementos no los cotejó el Ministerio Público antes, no los investigó, espero que realmente ahora que hay un indicio serio sobre las empresas del señor Cartes, se investigue seriamente y terminemos con el humo político para que se asuman las responsabilidades constitucionales que se tienen que asumir”, opinó Richer.

También dijo que el gobierno de Mario Abdo Benítez debe asumir su cuota de responsabilidad en el caso, si es que el avión se mantuvo irregularmente dentro del espacio aeronáutico nacional y las instituciones no reaccionaron. “Si la estadía fue legal o fue ilegal y, en este caso, si es ilegal es responsabilidad también del Gobierno”, refirió.

Caso. Dentro de las nuevas denuncias vertidas en torno a la operación comercial entre la Tabacalera del Este SA y la consignataria en Aruba, surgió un primer hallazgo que refiere inconsistencias en la documentación expedida por Tabacalera del Este a la Aduana paraguaya y a la de Aruba, excepto por el número de factura, número de timbrado y la razón social. También existen diferencias en cuanto al sistema de transporte de la carga. En la de Paraguay figura que es vía aérea, mientras en la del citado país de destino se consignó vía marítima. En cuanto a los montos, Aduanas consignó USD 777.000 mientras en Aruba USD 754.000.

