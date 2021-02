Cata, el otro bicampeón

Dulce por el llamado de Luis Felipe Scolari, apenas enterado de que no renovaría con el club gaucho donde había sido su técnico. El central paraguayo se mudó del Sur a la ruidosa Sao Paulo para defender los colores del Verdão que aquel año conquistó, por primera vez, la Copa Libertadores de América con Catalino y Francisco Arce en sus filas. Agrio, finalmente, por las lesiones que lo persiguieron, sobre todo, desde la rotura de ligamento posterior de su rodilla en su paso por las serranías cordobesas, con la camiseta de Talleres de Argentina.

Aunque a Catalino recibió la medalla correspondiente por la Copa que el Palmeiras levantó a fines del siglo pasado y que volvió a la memoria de sus hinchas ahora que el club se consagró bicampeón; a pesar de que jugó, desde el banco, la ida de las semifinales contra River Plate de Argentina en aquella edición: Contra el mismo rival, en la misma instancia, para el mismo club, como veintiún años después; con todo eso es tarea imposible encontrar una foto suya con la camiseta del equipo verde.

“Felipao me conocía muy bien”, rememora para ÚH aquel recio central paraguayo, de juego fuertemente aéreo con su 1,88 de estatura. “Rápidamente, cuando rescindí con Gremio, o sea, cuando no llegué a un acuerdo, él me llamó. Se enteró después de dos días de mi salida. Me llevó para esa Libertadores. Yo estaba volviendo de una cirugía, igual nomás me llamó. Ya me perseguían mucho las lesiones. Jugué pocos partidos, pero estuve en el plantel”, recuerda.

Aunque pareciera estar lejos de la reciente alegría palmeirense, Catalino se regocijó con la segunda Libertadores. “Me pongo feliz porque está un paraguayo, que es muy querido en Brasil, por supuesto. Me puse contento porque me tocó en el pasado estar ahí, más ahora por Gustavo Gómez”, reconoció.

Además reveló: “No lo conozco, personalmente (a Gómez), pero por supuesto que sé que es un buen jugador. Hace unos años, cuando vino Palmeiras con Felipao (a Asunción), fui al hotel, me preguntó por un central paraguayo y me nombró, entre otros, a Gómez. De mi parte, le dije que lo contratara, ahí mismo, y mirá como terminó el muchacho”, cuenta con seriedad quien terminó su carrera en Libertad en 2001, retirándose por las lesiones y 36 años bien jugados.

Casi a Olimpia Su carrera en primera comenzó en Cerro Porteño en 1986, curiosamente, cuando pudo haberse originado en otro lugar: Olimpia. Jugaba para la selección de Mariano Roque Alonso cuando lo recomendaron en Para Uno. Pero Cata mismo lo cuenta: “Me acuerdo muy bien que me llevó Rogelio Delgado a Olimpia. Ahí me pidieron mi ficha, me querían iba a fichar. Ya estaba todo. Pero entonces vino un técnico, su nombre no voy a decir, y de la nada se cambiaron. No, no quiero ese pysa tronco en mi equipo, dijo por mí. Vine nomás otra vez en Roque entonces. Después recalé en Cerro y no me arrepiento”, se sincera.

“Debuté contra Olimpia. Llegué a marcarle a Carlos El Lobo Diarte en mis comienzos”, cuenta con orgullo. Para él fue un salto enorme pasar de jugar en el 29 de setiembre de Roque Alonso “a un club importante, con ese grupo maravilloso dirigido por Valdir Espinoza y Magno Ferreira Falcón”. Fue, insiste, “un grupo excepcional” el campeón de 1987 luego de diez años de sequía. Y nombra a Blas Cristaldo, Félix Brítez Román, Tarciso, Pedro Garay, José Domingo Riveros, Justo Jacquet.

El paso por Argentina “tuvo sus momentos buenos y malos”, pero dio roce a Cata para lo que se venía, lo mejor: Gremio. “En la época de Talleres ya estaba muy bien como jugador, como persona, maduro. Después apareció lo de Gremio y en gran parte es responsabilidad del Chiqui. Scolari le pregunto por un central y Chiqui me recomendó. Así nomás me fui”, cuenta.

Scolari es uno de los “técnicos más completos” y, como Chiqui, lo reconoce como un padre. “Hasta hoy tengo contacto con él, le saludo siempre. En algún momento hablamos con amigos de Paraguay para intentar traerle a la selección, por su experiencia, por lo que sabe, no lo digo yo sino su trayectoria habla sola, pero no se dio”, revela.

De su paso por Brasil, se identifica más, obviamente, con el Gremio. “Hoy mantengo contacto para cualquier evento, con amigos. Cuando inauguraron el estadio me invitaron. Siempre ellos están al tanto, no se olvidan de los jugadores, siempre pendientes”, reconoce finalmente.