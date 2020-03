Casos de Covid-19 trepan a 41 en el país con 4 nuevos confirmados

Más. Los últimos números dados a conocer por el Ministerio de Salud Pública sumaron cuatro nuevos casos positivos en el país. Esta es la misma cantidad de internados actualmente.

“Informe #COVID19: hoy procesamos 51 muestras, 4 resultaron positivas: 3 del exterior, 1 relacionada a contacto con viajero. Tenemos 4 pacientes internados, los restantes en sus casas en aislamiento. Total de casos en el país: 41. #QuedateEnCasa”, expresó desde su cuenta personal de Twitter el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Sigue subiendo la cifra de casos confirmados en el país, a casi 20 días de haberse confirmado el primer afectado que llegó desde Ecuador. Las cifras revelan nuevamente cuatro internados. Como en los últimos días, otra vez personas que llegaron del exterior dieron positivo al testeo. Aplanar la curva En un programa que se transmitió en vivo por tres canales ayer, Mazzoleni dejó en claro que no se detendrá la propagación del virus pero sí se puede aplanar la curva de contagios. Recordó que para una mayor precisión en la detección de la enfermedad es mejor realizar el test al quinto día de presentarse los síntomas. Sobre la restauración de las actividades y el cese de las restricciones, expresó que lo mejor sería después del 12 de abril. Sin embargo, se evaluarán todos los escenarios. Si bien la prioridad es la salud, no puede desconocer el enorme sacrificio personal y económico de las medidas, indicó el ministro de Salud. "Tomamos medidas que se pueden describir drásticas debido a los desafíos que tiene nuestro sistema de salud y que fueron acertadas". Agregó que es posible que los casos confirmados representen el 10% de una cantidad real. “Los países afectados tienen esa proyección y Salud actúa en base a esas proyecciones”. Para rato El panel contó con la participación de referentes del Gobierno y de otros sectores. Entre ellos el infectólogo Tomás Mateo Balmelli. El profesional expresó que la epidemia no se acaba en un mes o en tres meses, sino que debemos prepararnos para todo el año y que las medidas adoptadas sirven para que no se presenten de forma abrupta los casos y superen las respuestas sanitarias. “Esto sirve para que las instituciones sanitarias se fortalezcan con mayores insumos, equipos de protección (tapabocas, guantes, terapia intensiva, respiradores), capacitación del personal médico que debe contar con todo el equipo de seguridad para no contagiarse”. Destacó que hay pocos terapistas, que podríamos tener 1000.000 de camas, 10.000 hospitales o 190.900 como en Alemania pero en hospitales sin médico los enfermos no se van curar, por eso debe proteger a los médicos que estarán en la primera línea, porque después de esa hay una segunda y luego se acaba. Agregó que se debería hacer el esfuerzo de realizar en la brevedad posible el mayor número de testeo para contar con un universo mayor, sugirió el profesional. Acotó que debe preverse un plan estratégico desde el 29 de marzo, cuando acabe el periodo de paro total, hasta el inicio de la Semana Santa. Planteó que durante este periodo no debería haber desplazamientos, lo cual fue apoyado por el ministro Mazzoleni. Posteriormente debe establecerse estrategias de vigilancia y restricciones desde el 12 de abril, fecha en que en teoría acabará el periodo de cuarentena. “Pasar una restricción lineal por algo más vertical de salud pública de aislar a grupos de riesgos y buscar un equilibrio entre la salud del pueblo y la economía”.



nueva amenaza a la salud



Detalles. Del último reporte, tres son personas que llegaron del exterior y hay cuatro internados.



Proyección. Se estima que la pandemia puede extenderse no solo meses, sino hasta un año.