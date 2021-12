Caso sobre dudosas compras de Nenecho duerme en Fiscalía

La Fiscalía habría solicitado la documentación a la Municipalidad de Asunción en octubre. Obra también la remisión del dictamen técnico de la Contraloría General de la República y los documentos del juzgado en el caso del desacato a una orden judicial en la que se previó multa al ex intendente interino César Ojeda.

Apelan desacato

El abogado Jorge Rivas Careaga presentó el recurso de apelación y expresión de agravios ante la jueza en lo Laboral del Tercer Turno Mercedes Fernández Celauro, en contra del auto interlocutorio número. 182 de fecha 25 de noviembre del 2021, por el cual se resolvió sancionar con 50 días-multa (G. 4.402.500) al ex jefe comunal interino, César Ojeda, por no cumplir con el fallo a favor del acceso a la información pública que solicitó la ex candidata a intendenta de Asunción, Johanna Ortega. En el acto, los antecedentes además fueron remitidos a la Fiscalía.

En el documento se visualizan, según Rivas Careaga, inobservancias y erróneas aplicaciones. Y alega que la Comuna no cometió desacato, explicando que presentó un recurso de aclaratoria sobre el amparo que “suspende el plazo para deducir otros recursos”.

La Municipalidad había interpuesto un pedido de aclaratoria el 11 de setiembre, por el que Rivas Careaga aduce que hubo “una falta de cálculo aritmético y los documentos solicitados en el amparo para acceso de información pública debían ser entregados el 7 de octubre y no el 30 de setiembre de 2021”, señala el documento.

Por su parte, al ser notificada del pedido, Johanna Ortega solicitó el rechazo por inadmisible e improcedente. Defendiendo que el pedido de aclaratoria no cambiaba de forma sustancial el amparo, señalando que este solo se refería a la manera en que debía ser entregada la información solicitada, sin suspensión de plazos.

Ortega subraya que con el recurso utilizado la Municipalidad de Asunción esperó que la Cámara resuelva la apelación, pendiente de la posibilidad de que dicha resolución atacada fuera anulada. En el proceso de entrega de información la Municipalidad de Asunción fue requerida por primera vez en el portal de información pública en julio.