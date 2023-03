Caso  Bogarín reúne de nuevo al CM y   se insiste con el  juicio político

Los integrantes del cuerpo colegiado deberán resolver el reemplazo de Bogarín en su calidad de representante del Consejo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde al igual que en el Consejo, Bogarín solicitó permiso tras ser señalado por los EEUU.

Horas después de ser declarado significativamente corrupto, Bogarín solicitó permiso en el JEM en su calidad de representante del Consejo y pidió ser investigado. Luego pidió permiso en el Consejo de donde salió en andas y vitoreado por un grupo de hurreros.

“Solicito e insto la investigación del caso, no solo al Consejo, sino también ya hice lo propio ante la Fiscalía. Me comprometo a aclarar cualquier duda mía. Para que haya una libertad de investigación solicito mi permiso. Les ruego que me permitan conocer los hechos para poder defenderme”, dijo Bogarín al pleno del Consejo.

Según lo expuesto por EEUU, Jorge Bogarín y el funcionario judicial Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la “independencia e imparcialidad” del Poder Judicial, razón por las que no son elegibles, junto con sus familiares directos, a ingresar a los EEUU.

Son varios los sectores que sostienen que Bogarín debe renunciar al cargo o ser sacado vía juicio político.

Sin embargo, los demás integrantes del Consejo aún no se pronunciaron sobre la situación y solo aceptaron el permiso.

En el ámbito legislativo, si bien no hay ambiente para plantear la destitución del miembro del Consejo de la Magistratura, por falta de votos, algunos reflotaron ayer la idea y podría ser debatido en caso de que Bogarín se empeña en seguir en el cargo.

“Iniciaremos juicio político a Jorge Luis Bogarín. Ahora será: #SuMomento”, tuiteó ayer el diputado liberal Pastor Vera Bejarano, sin dar mas detalles al respecto.