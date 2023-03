Cartes dijo que podría dar un paso al costado en ANR

Luego dijo que no le van a poder “atajar” de que siga “amando a la ANR” y haré “lo que fuere, si tengo que dar un paso aquí o allá”. Dejó en claro que no será fácil. “Quiero asumir un compromiso con ustedes nada más y nada menos. No me van a sacar el derecho a luchar y morir por el Partido Colorado”, manifestó en su discurso.

“Voy a morir detrás de mi querida ANR desde el lugar que fuera”, aseveró.

A modo de despedida, se comprometió a acompañar la candidatura de Santiago Peña desde el lugar que le toque estar.

“Les asumo el compromiso que desde el lugar que fuere que voy a estar al lado de Santiago Peña”, subrayó.

Dirigiéndose a Peña le manifestó: “Vos lo sabés, estuve y estoy muy orgulloso de tu capacidad, tu honestidad y transparencia”.

Jesús Argaña dijo que si su padre seguía vivo “se hubiera indignado por la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de nuestro país”.

Cartes está embretado en el cargo de presidente de la ANR por las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, ya que a pesar de haber delegado funciones administrativas, la institución no consigue financiamiento.



