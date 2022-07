Cartes desiste de acción ante la Corte y con ello archivarán pedido

Con ello, ahora, la Corte deberá admitir el pedido y archivar la inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que es una acción personal, que depende de la persona que presenta. Al desistir, ya no puede seguir con el caso.

La decisión se da al día siguiente de haberse dado a conocer la resolución de los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia, más el camarista Guido Cocco, de darle trámite a la acción luego de cuatro años de haberse presentado.

La Sala Constitucional además había dispuesto correr vista a la Fiscalía General del Estado, para que dictaminara con respecto a la acción planteada.

La resolución de la Corte había sido criticada bastante, teniendo en cuenta el momento en el que se dio, debido a la posibilidad de que Estados Unidos pidiera la extradición del ex presidente, aunque no se conoce proceso abierto en aquella nación.

Se habló incluso de que en caso de admitirse la acción, podría tener fueros parlamentarios, con la posibilidad de evitar cualquier tipo de pedido desde Estados Unidos.

Sin embargo, con la decisión de Cartes, todo esto queda sin efecto, ya que con el desistimiento de la acción que promovió, ya no existe la posibilidad de que este jure como senador.

En su acción había atacado la resolución del entonces presidente del Senado, Fernando Lugo, que había convocado a Rodolfo Friedmann, para que jurara como senador, pese a que Cartes había sido proclamado por el TSJE.

ANTECEDENTE. Solo existe un antecedente similar. El caso del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, en el 2008, cuando tampoco pudo jurar como senador, pese a ser proclamado, y se llamó a Jorge Antonio Céspedes, que ocupó el curul en el Congreso.

En aquella ocasión, en agosto del 2010, los ministros Víctor Núñez y Alicia Pucheta (actual candidata a senadora por el movimiento de Cartes) y el camarista Neri Villalba habían admitido la acción de inconstitucionalidad y anulado la resolución del Senado.

No obstante, la resolución resultó meramente declarativa, teniendo en cuenta que el Senado nunca le tomó el juramento al ex presidente Duarte Frutos, por lo que no pudo asumir como miembro de la Cámara Alta.

Incluso, ante la polémica decisión del Máximo Tribunal, el entonces ministro Víctor Núñez tuvo que salir a aclarar que la decisión de la Corte no obligaba al Senado a tomarle juramento, sino que en realidad señalaba que el ex presidente sí podía ser senador activo.

Aunque este es solo un precedente similar, habría que ver qué iban a resolver los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia, más el camarista Guido Cocco, en la acción de Cartes, ya que el precedente no obliga a dictar un fallo de la misma manera.

Con su desistimiento, se pueden inferir dos cosas. Una jugada política para desactivar las críticas y mostrarse seguro de que no necesita fueros, que es inocente ante la supuesta investigación de los Estados Unidos. La segunda es que ante la posibilidad del rechazo de la acción, prefirió dejar sin efecto el pedido.