Carlitos Vera pide aumento de su pensión para cubrir gastos médicos

De acuerdo con la Ley 4027/10, que regula la concesión y aumento de pensiones graciables, Vera percibe un monto mensual que alcanza la cifra de 2.200.000 guaraníes, con el incremento otorgado hace unos años.

La petición de aumento se encuentra en trámite en la Cámara de Senadores y, según manifestó Carlitos, diversos referentes del Congreso se mostraron dispuestos a llevar adelante su solicitud, a pesar de no haberse tratado en sesión hasta la fecha.

TRAYECTORIA. Al hacer un repaso por su carrera, enumeró una lista de personajes que hacen parte de sus imitaciones y recordó su paso por el programa humorístico de televisión Me Cargo de Risa, un periodo de su carrera que calificó como el “momento más exitoso de mi vida”, sin olvidar de citar a su colega Luis D’Oliveira.

“Me gusta cuando la gente en la calle me recuerda y dice: ‘Vos actuaste en mi cumpleaños, vos estuviste en mi escuela, en mi colegio’. Es como si fuera que realmente aporté algo a la comunidad, tratando de hacer feliz a la gente. Esa es la misión del artista, esbozar por lo menos una sonrisa en la gente. La risa es un alimento, un remedio infantil”, manifestó.

Anunció además que luego de haber lanzado Carlitos Vera, el hombre de las mil voces, homenaje a la risa y a la vida, está escribiendo su segundo libro.

salud. Al abordar su problema de salud, el mal de Parkinson, Vera dio muestra de que el humor no lo toma solamente como una profesión, sino que hace parte de su forma de encarar la vida, y fiel a su estilo, no pudo evitar aludir al tema en medio de un chiste. “Aparte de este pequeño problema, que yo no lo tomo como un drama porque en la vida hay que saber sobrellevar, ‘dijo el que trabaja en el correo, saber sobre-llevar´”, bromeó.

Señaló, además que quiere ser “un ejemplo para gente que íntegramente está bien y sin embargo se desinfla por cualquier problema”.

Al momento de despedirse, el artista paraguayo no se olvidó de sus seguidores, a los que continúa deleitando con su humor los domingos de 10.00 a 12.00 en el programa En serio y en broma, emitido por Radio Nacional. “Al público en general, un abrazo, muchas felicidades y no se olviden de sonreír; Dios te ama”, finalizó el Hombre de las mil voces.

Carlitos Vera nació en 1948 en Caguata, en Yby Yaú, Concepción. Su carrera de imitador y humorista la inició en 1962, en un evento festivo en la parroquia Las Mercedes.