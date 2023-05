Capitanes afirman que dragados "preventivos" no tienen sentido

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) alegan que los trabajos de limpieza solo son preventivos, ya que con base en estudios que poseen, en el tramo podrían generarse inconvenientes en los próximos meses.

CRÍTICAS. Óscar González, capitán, ex presidente del Gremio de Capitanes y Prácticos del Norte, reclamó el alto costo de los trabajos y que la cartera vial no está dragando en las partes más necesarias.

“Nosotros tenemos lugares críticos que se manifiestan todos los años con la bajante. La prevención que ellos hablan no estamos en desacuerdo, solo con los lugares que ellos escogen”, reclamó.

Sostuvo que en los pasos donde se están realizando el dragado, como en el Palma Sola, no existen inconvenientes para navegar en todo el año. Esto, González lo puede afirmar con certeza, ya que desde hace 30 años cruza el río Paraguay.

“No es un lugar crítico. El trabajo no nos sirve, tenemos profundidad, no hay problema en la navegación. Como el nivel de agua está alto no precisamos”, señaló.

Instó a que en los meses de julio y agosto cuando se inicia la bajante de los ríos, que allí recién se definan los pasos que necesitan los dragados.

SIN SENTIDO. Fausto Jiménez, miembro del Gremio de Capitanes y Prácticos del Norte, quien desde hace 31 años recorre el río Paraguay, afirmó que Palma Sola es uno de los pasos que no tienen problemas.

“Está fuera de contexto el argumento del MOPC que esto está siendo de forma preventiva. No tiene sentido, capaz en otros lugares, pero ni aún en estos tiempos”, comentó.

Afirmó que se trata de una protesta generalizada ante esta situación y cuestionó que es la primera vez que se draga una zona alta del río.

“Esto genera demora. También las empresas tienen sus pérdidas económicas por esta situación”, sostuvo.

Ambos capitanes cuestionan que la cartera vial no escucha las recomendaciones del sector al momento de definir las zonas donde se realizarán los dragados.

DETALLES. Los trabajos comenzaron el 10 de mayo y se extenderán hasta el 8 de junio, en el horario de 12 del mediodía hasta las 6 de la mañana. La firma responsable es la Terminal Occidental SA (TOSA), de Conrado Hoeckle.

La firma quedó adjudicada en el tramo que comprende los kilómetros 387 al 704 del río Paraguay.

Como el paso Palma Sola está entre el 483 y el 490,5, el dragado le corresponde a la firma. El contrato total es por G. 124.000 millones y durará hasta el 2025.