Capaco también reclama la deuda del MOPC con las constructoras

“El compromiso era que se iba a pagar en un corto plazo, pero ya estamos a un año y los pagos no se están materializando”, criticó. Advirtió que cuando se afecta al sector de la construcción hay toda una cadena de empleo que será golpeada por esta situación.

El titular de Capaco subrayó que están muy preocupados porque la deuda se acerca a los USD 400 millones, aunque el MOPC ejecuta su presupuesto y Hacienda no remite al Congreso los créditos que ayudarán a pagar los compromisos. “Hacienda dice estar por debajo en su déficit fiscal mientras nosotros los contratistas estamos por morirnos”, expresó.

Agregó que trataron de hablar varias veces con el titular del Tesoro, Óscar Llamosas, pero hasta ahora no lo encontraron. “El factor multiplicador en una economía del sector de la construcción es infinito, significa que no sabés donde termina ese dinero que depositaste en una obra. Existe toda una cadena. No piensen que van a quebrar solamente a las constructoras, habrá un tendal de heridos y perjudicados”, lamentó.

Reiteró que los créditos están encarecidos, con tasas que subieron 3 o 4 puntos, a lo que se suma la inflación, factores que también repercuten negativamente en las constructoras y sus empleados. Por si fuera poco, contó que hicieron proyecciones e inversiones para los trabajos, comprando equipos y contratando trabajadores “pero la ejecución en obras no es la misma”.



LA CIFRA

380

millones de dólares es la deuda de la cartera de Obras Públicas con las empresas constructoras y vialeras del país.