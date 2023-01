Candidato a gobernador de Misiones ratifica candidatura

“Es el deseo de unos pocos, pero no es mi intención, ni el deseo de la mayoría del pueblo misionero. Me alegra mucho que la mayor parte de la gente confíe en mi persona y confíe en el proyecto José López. Es una satisfacción enorme para mí. Mi candidatura está más fuerte porque nuestro objetivo y nuestro deseo de cambio supera cualquier cansancio físico, mental y un gran equipo rodeado de planes, equipo de seres humanos me alienta y cualquier obstáculo vamos a pasar”, explico López.

Mencionó que esperó unos días para salir a aclarar debido a que se encontraban planificando los trabajos para conformar el comando departamental y tomándose un breve descanso.

“Nosotros estábamos en una etapa de planificación para constituir un comando. De hecho que después del 18 algunos se tomaron vacaciones y descansamos un poco. Mi idea era esto, tenerles a todos bien dispuestos a acompañar el proyecto porque yo solo no voy a llegar. Como siempre digo, la política se hace en equipo y lo vamos a hacer no solamente en la campaña sino también desde el gobierno”, explicó el candidato.

Desmintió que exista falta de apoyo por parte de su familia.

“Tengo el apoyo total de mi esposa, mi hija, de mis hermanos y mi mamá, de todos. Tengo un pequeño problema con mi hermano, está enfermo, tengo que decirlo, soy humano. Tengo en la familia algunos problemitas de salud, pero nuestro objetivo de producir el cambio está por sobre todas las cosas”, puntualizó López.