¡¡¡Campeones del mundo!!!

Los equipos participantes (Sub 14, Sub 16 y Sub 18) vencieron a su par de Argentina y conquistaron el mundial en la ciudad de Torreón, tras superar a Italia en la semifinal (hubo 16 países participantes). Paraguay, dirigida por José María Álamos, fue más que la Argentina en la definición del trofeo de naciones.

En la Sub 14 la dupla Facundo Dehnique y Ezequiel Rojas se impuso por 6-4 y 6-3 ganando el primer punto (también se consagraron en su categoría). En la Sub 16, los hermanos Sebastián y Samuel Rodríguez conquistaron el punto decisivo (6-7, 7-6 y 6-4 para el 2-0 ya inalcanzable). Solo para cumplir jugaron en la Sub 18 con Martín Abud y Santiago Castañeyra, que cayeron por 6-2, 2-6 y 8-10.



