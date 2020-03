Cambios en jefaturas y direcciones generan malestar en Comuna de CDE

En tanto en la División de Tesorería fue nombrado jefe Nelson Segovia, en reemplazo de Núñez Franco. Mientras el licenciado Juan Adalberto Guzmán Figueredo fue nombrado jefe de liquidación en reemplazo del Rodrigo Colmán. Desde la Comuna señalan que los cambios obedecen a una reestructuración en la Dirección de Recaudaciones en búsqueda de mayor beneficio para los contribuyentes. Aseguran que el objetivo es dinamizar la institución. En la Asesoría Jurídica de la Codeni, la abogada y activista por los derechos de la niñez Alice Monges, fue reemplazada por Cela Rumilda Cabañas. Monges fue trasladada a la Asesoría Jurídica del Mercado de Abasto Municipal. “Acato lo dispuesto por el intendente, pero reconozco que estoy molesta, dolida, es lo que puedo decir”, refirió. En la Secretaría de la Mujer también hubo cambios. Fue destituida de la titularidad Lilian Canale. Asumió en su reemplazo Selva Aramí Lovera.

EXPLICACIÓN. Canale no ocultó su enojo, defendió su gestión y lamentó que la dependencia que dirigió desde que asumió Prieto el cargo de intendente nunca tuvo apoyo. Dijo que muchas veces tuvo que recurrir a recursos propios para movilizar y cumplir con su trabajo. Defendió su gestión y aseguró que por respeto como mínimo debía recibir una explicación que asegura nunca le dieron. Reconoce que su cargo es de confianza y que aceptaría su remoción si fue por cometer algún hecho de corrupción. “Yo hubiera aceptado si hubiera robado algo. Me parece muy injusto. Este es un atropello más de varios que el hizo contra la Secretaría de la Mujer, yo siempre me quedé callada, porque trabajo con él desde que ingresé a la institución”, relata Lilian Canale.

Comentó que desde el jueves de la semana pasada Óscar González, que es del entorno de Prieto, le comentó que iba a ser destituida y que ya tenía a otra persona.

“Esperé ese mismo jueves junto al señor Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social. Hablé con el señor Vidal Vázquez, que es director de Recursos Humanos, y me dijo que no hay nada, que vamos a conversar y reorganizar mi oficina y conversamos de trabajo y así fui tranquila a mi casa”. Agregó que el viernes ya pasado el mediodía le notifican de su desvinculación. “Volvía de entregar víveres y visitar a personas muy necesitadas y vengo y me encuentro con esto y lo lógico es una explicación. Él tiene la potestad, porque el mío es un cargo de confianza, pero por lo menos merezco una explicación, esto es un atropello a mi persona”. “Nunca tuve presupuesto, nunca le prestó atención a la Secretaría de la Mujer. Hizo mucho evento a los que le invité y él nunca dio la cara. No sé si no quiere ni apoya a las mujeres, no sé cuál es el problema. Yo hice bien mi trabajo y, por lo menos, merezco un poco de respeto”, agregó al mencionar que a pesar de que intentó no pudo hablar con el jefe comunal.