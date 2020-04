Cambio de imagen en las celebrities por cuarentena

Un mes de confinamiento hace estragos en la cabellera de cualquiera. El pelo crece, el tinte se desgasta y pierde brillo y en el caso de los caballeros la tentación de alejarse de la máquina de afeitar es toda una llamada a la relajación. Llegó el momento de lanzarse al cambio de imagen. Eso han debido pensar la modelo Kendall Jenner, el actor Will Smith, Hillary Duff o el tenista Rafa Nadal, algunos de los primeros en lanzarse a cambiar de “look”, aunque la que dio el pistoletazo de salida fue la cantante Rosalía, que decidió cortarse el flequillo ella misma, a pesar de que su hermana se lo desaconsejaba. El resultado, una imagen más aniñada, pero igualmente atractiva. La modelo Kendall Jenner ha decidido poner fin a su cabello castaño para lucir una melena rubia que da una imagen completamente desconocida a la top, poco dada a cambios radicales, pero tantas horas libres, sin desfilar, provocan ganas de que algo cambie, aunque sea el pelo. Lo mismo ha debido pensar su compañera Kaia Gerber que ha aprovechado el confinamiento para cortarse el pelo ella misma, con un resultado aceptable, como demuestran sus fotografías en las redes sociales, que también delatan que se ha aclarado su media melena que la convierte en rubia. Más atrevidas con el color han sido la actriz de Ella me quiere, Hillary Duff, que ha optado por teñirse su rubia cabellera de azul o Jennifer Love Hewitt que ha preferido dar un toque rosa a su pelo. A cepillo, y como lucía su madre en Salvar al soldado Ryan, se ha quedado Tallulah, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, que ha decidido ponerse en manos de su padre que la ha rapado casi al cero con una maquinilla eléctrica. La cantante Pink también ha tomado la misma decisión y se ha cortado aún más, su ya de por sí escaso pelo, aunque ella advierte, divertida, que fue una decisión a la que le llevó el alcohol. “Cuando bebo siempre tengo grandes ideas”, dice en un video en su cuenta de Instagram en la que muestra los trasquilones que luce, aunque más bien los oculta tras un gorro. El tenista Rafa Nadal, además de promover durante el confinamiento acciones solidarias, ha decidido dejarse perilla y bigote. El actor Will Smith es otro de los caballeros que ha decido abandonar la máquina de afeitar. EFE