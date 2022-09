Cámara de comercio y servicios de CDE celebra 50 años promoviendo desarrollo comercial en el Este

Celebrar 50 años con la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este representa un gran compromiso para el vicepresidente del gremio, Juan Ramírez, quien lleva en el cargo casi 10 años.

“Tuve la oportunidad de trabajar de cerca junto a dos grandes líderes empresariales del Paraguay, de quienes he aprendido mucho. Primeramente acompañando la conducción del Past President Mohammad Said Mannah (don Alejandro) en los periodos del 2013 al 2021 y quien ha tenido un estilo de conducción basado en su notable trayectoria y experiencia en distintos ámbitos del quehacer empresarial en la República. Como cónsul de Turquía y avezado empresario desde una de las empresas con mayor tradición en el Paraguay, Mannah SRL nos permitió consolidarnos como genuinos representantes del comercio de Ciudad del Este”, recuerda Ramírez y destaca que en la actualidad, con Said Taijen, actual presidente en la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, quién lleva en su ADN la vocación de servicio, una persona que de alguna manera se multiplica para cumplir y responder a los distintos llamados que requieren de su presencia.

CONDUCCIÓN GREMIAL A NIVEL PAÍS

Destaca Ramírez que en los últimos años desde el gremio han asumido circunstancialmente la conducción gremial de la frontera del Turismo Comercial del Paraguay debido a que en la zona se encuentran radicadas las mayores inversiones y capitales operativos del comercio fronterizo.

Por todo ello, debieron asumir esa responsabilidad, integrándose y trabajando muy de cerca con los distintos representantes del sector público y del Gobierno, como así también con los líderes empresariales de las distintas ciudades de frontera, teniendo siempre como objetivo el bien general de la economía del país.

“Es una tarea ardua y requiere una enorme vocación de servicio y entrega de parte nuestra, estar presentes e involucrarse, ser protagonistas activos en la búsqueda de mejorar nuestra economía, enfrentar juntos los diferentes desafíos que nuestra actividad comercial plantea ante los cambios políticos dentro de nuestra nación, como así también en nuestros países vecinos, cambios que sabemos que acaban afectándonos de una forma directa e indirecta”, mencionó el vicepresidente.

LA FORMALIZACIÓN FORTALECE LAS PROPUESTAS

Desde la Cámara creen fehacientemente en la formalización de las actividades económicas del Paraguay. “Nuestro país necesita generar nuevas oportunidades de cambios y avances en las distintas áreas para acompañar el progreso y desarrollo regional”, destacó Ramírez y señaló que los cambios requieren de la participación gremial y no esperar pasivamente los buenos resultados.

“El país lo componemos todos los ciudadanos y sectores, tanto los del sector privado como los del público, y, por ende, debemos asumir nuestros distintos grados de corresponsabilidades para encontrar las mejores salidas y opciones que arrojen los mejores beneficios dentro de cada escenario en el cual nos toca actuar”, sentenció.

DINAMISMO Y RENOVACIÓN

La Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este es muy dinámica y ha sabido adaptarse a los requerimientos de los nuevos tiempos. Incorporó a muchas nuevas empresas asociadas y sus respectivos líderes y ejecutivos; compañías que han traído un cúmulo de talentos y experiencias en las distintas áreas de la economía y del quehacer comercial y social de la comunidad.

Hoy se puede afirmar que el gremio cuenta, entre sus asociados, con reconocidas personalidades de distintas áreas, como son el sector de servicios financieros, contables, de la construcción, de la banca, del comercio, de logística y transporte de las zonas francas, despachos aduaneros, del turismo y de la industria. Ello ha permitido decir orgullosamente que la Cámara está considerada como una institución privada de clase internacional, acreditada y capacitada a integrar mesas de trabajo de alto nivel y complejidad.

La CCYSCDE posee una demostrada trayectoria, responsabilidad y conocimiento dispuestos a contribuir en los distintos asuntos tratados en los ámbitos mencionados.

Hoy son considerados interlocutores válidos para las distintas representaciones políticas tanto del Paraguay como del exterior. Por ese motivo frecuentemente son invitados a participar en foros de discusiones y reuniones nacionales e internacionales en ámbitos donde se toman importantes decisiones relacionadas con las políticas económicas del país y de la región.

PERMANECER FIELES A LOS PRINCIPIOS

Bajo la consigna centrada siempre en el lema: “Unión es fuerza”, el gremio ha demostrado claramente que unidos se puede hacer más.

“Esperemos que esta fortaleza y unión empresarial que ha perdurado por estos 50 años estén siempre conducidas por personas idóneas y de buenos principios como lo han venido haciendo por todo este tiempo y que la proyección de crecimiento nos permita siempre cuidar y crear mejores condiciones para continuar creyendo e invirtiendo en el Paraguay. ¡Deseamos un feliz 50 aniversario a la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este!”, finalizó el vicepresidente.