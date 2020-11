Califican de “premio” la designación de Castiglioni tras acta de Itaipú

El diputado del Partido Hagamos, Carlos Rejala, calificó de “premio” su designación y fustigó contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Lo que la Justicia no quiso penar Marito lo supo premiar. Castiglioni, ex canciller y actual senador, asume como ministro de Industria y Comercio y será el tercer político premiado por el Gobierno. ¿Este es el cambio de timón?”, reclamó.

Rejala recordó la participación de Castiglioni, entonces ministro de Relaciones Exteriores, en la firma secreta del acta bilateral de Itaipú, que incluso es investigada por la Fiscalía, al igual que José Alberto Alderete, siendo director de la binacional.

“Uno de los implicados directos en el acta entreguista de Itaipú tuvo que renunciar por traicionar al pueblo paraguayo y ahora le premian nuevamente. Y no nos olvidemos de Alderete, ex director de Itaipú, implicado en el acta entreguista, otro premiado con la vicepresidencia de la ANR, y de Federico González, actual canciller, quien fue el que exigió la renuncia de Pedro Ferreira por no aceptar firmar el acta entreguista. Sin duda, estos nombramientos son una bofetada más al pueblo y da mucho que pensar: ¿Quién realmente estuvo detrás de la entrega de nuestra soberanía?”, mencionó.

Para el legislador, los nombramientos son una muestra de la resistencia de Abdo de generar cambios positivos, en beneficio de la economía o mejoras estructurales.

“Qué mensaje nos está dejando el presidente de la República nombrando y premiando, no solamente a políticos carentes de honorabilidad y confianza del pueblo, sino a notorios traidores de la patria. Negociadores del acuerdo secreto de Itaipú, avaladores y cómplices del acta entreguista, calificados pillos y profesionales peajeros forman parte de la nueva primera línea del Gobierno de Mario Abdo Benítez”, insistió.

Operación Cicatriz. Este nombramiento fue una decisión de Abdo en el marco de la Operación Cicatriz, buscando entregar una banca al cartismo en el Senado, ya que con la salida de Castiglioni, que es de Colorado Añetete, ingresa el suplente Arnaldo Franco, de Honor Colorado.

Se trata de una medida en medio de presiones sobre el primer mandatario para que los cambios en el Gabinete se realicen con base en el apoyo de los ministros y directores a la línea política trazada dentro del movimiento Concordia Colorada.

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, indicó que los cambios no se realizan pensando en el bien de la República.

“La designación no viene con el rótulo de ‘por el bien del Paraguay’”, apuntó.

Castiglioni comenzó el periodo siendo senador electo, pero solicitó permiso para asumir como canciller nacional. Tras el escándalo de Itaipú, que casi culmina con un juicio político al presidente de la República, tuvo que renunciar y retomar su banca en la Cámara de Senadores, que estaba siendo ocupada por Arnaldo Franco.

Pero por un conflicto de mayorías circunstanciales, este curul debió ser devuelto al cartismo, y para ello, se requirió de un movimiento de piezas que terminó con el nombramiento de Castiglioni en el MIC.