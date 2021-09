Califican de populismo punitivo la ley que criminaliza invasiones

Para el diputado Pastor Vera Bejarano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), es una medida hipócrita. “Esta aplicación sin fundamentos criminológicos válidos se evidencia en la exposición de motivos y en ambas propuestas de modificación”, resaltó.

Indicó que es políticamente popular promover iniciativas de endurecimiento punitivo. “Por eso caemos en el populismo punitivo, que es creer y hacer creer que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos”, subrayó.

Alertó que esto podría generar nuevos problemas sociales, como el hacinamiento en las cárceles.

El legislador sopesó que la defensa de la propiedad privada no debe realizarse desconociendo la propiedad pública y la distribución desigual de la tierra que existe en Paraguay, y su origen ilegítimo. “Para que haya paz en el campo se debe hablar de la distribución equitativa de la tierra en el país, dándoles mejores oportunidades a los campesinos, acceso al crédito público, asistencia técnica de calidad, para evitar el desarraigo y la pobreza. Por ahora, más que soluciones solo veo muchos seudopropietarios que aparecen y tienen el brazo punitivo a sus pies”, sentenció.

También la senadora Desirée Masi advirtió que se cae en el populismo punitivo.

Por su parte, el diputado Édgar Acosta, del PLRA, señaló que lo aprobado en el Senado no soluciona el problema de fondo y que no se puede dejar de lado la problemática real de la tierra en el país. “Así como hay propiedades privadas que son invadidas por personas inescrupulosas, también tenemos que analizar lo que se refiere a las tierras malhabidas, las entregadas en la época de Stroessner a sujetos que no eran objeto de la reforma y todo eso se tiene que analizar con profundidad, no un determinando sector nomás. La medida no es proporcional a lo que ocurre realmente”, indicó.



El endurecimiento de las penas es una acción populista, más si es realizado sin el conocimiento de sus efectos. Pastor Vera Bejarano, diputado del PLRA.



Lo más resaltante tiene que ver con el populismo punitivo, con subvertir valores que protege la Constitución. Desirée Masi, senadora del PDP.



Seguridad jurídica en el país no hay porque la Justicia está sometida al poder político y la corrupción es imperante. Édgar Acosta, diputado del PLRA.