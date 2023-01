Caimpeco lamenta que la Corte permita evadir control sanitario

Así lo manifestó la abogada Luján García de Zúñiga, representante legal de la cámara mencionada, quien explicó que la Corte había hecho lugar a una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 3636/20, por el cual se reglamenta el artículo 39 de la Ley N° 1119/1997, “De productos para la salud y otros”.

Además, mediante la normativa se actualizan y establecen normas para la obtención y renovación del registro sanitario, de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, y se abroga el Decreto N° 6474, tal como explicó la fuente.

La empresa que opera bajo esta acción es Gafa SA y recientemente obtuvo un amparo la firma Arimpar SA, hasta tanto se resuelva la acción promovida, según se explicó.

Con dicha acción de inconstitucionalidad se suspenden los efectos de los artículos 5°, 9°, 25° y 49°.

Según García de Zúñiga, lo grave de esta situación es que existen más empresas que siguen importando bajo acciones de inconstitucionalidad que atacaban artículos del decreto anterior (el N° 6474/16) y que, al quedar eliminado, no tienen carácter legal.

“A nosotros sí nos parece grave desde el punto de vista, no como Cámara, sino como sociedad paraguaya; el hecho de que algunos ministros de la Corte les dieron amparos para que esas empresas continúen importando cuando ya no es legal, jurídicamente ya no es legal. Es decir, sus acciones (de inconstitucionalidad) ya no están vigentes”, según consignó.

Acotó también que algunos ministros de la Corte Suprema, que eran (Óscar) Bajac y la ministra Myriam Peña, remitieron notas y les permitieron igualmente importar sin registro.

“Aduanas es consciente de eso y nos dice que no pueden hacer nada hasta que la Corte diga que esas notas ya no tienen validez”, denunció la abogada.

Lamentó que esta situación se mantiene pese a que desde la Cámara dieron a conocer esto a los miembros de la Corte.

Sin eco. “Nosotros nos vamos a la Corte Suprema y no encontramos tampoco eco; nosotros llegamos a hablar con el ministro (Antonio) Fretes y nos dijo que no hay nada que pueda hacer, cuando te ponés a pensar que se trata de una simple nota”, recordó la profesional.

Agregó que otro aspecto de esta situación es que la falta de controles sanitarios para importadoras de cosméticos permite que ingresen productos de contrabando o falsificados. A esto sumó que cada vez más firmas recurren a este sistema.

La representante legal de Caimpeco concluyó con que es aún más preocupante que ingresen productos que apeligran la salud de la población.

11 empresas importadoras forman parte de Caimpeco, y están siendo perjudicadas, según denuncian.