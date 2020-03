Caída será de 1,5%, calculan

La entidad ajustó la cifra sobre el producto interno bruto (PIB) desde una estimación anterior de crecimiento de 3,4%. La economista Patricia Goto indicó que se debe apuntar a que la situación sea transitoria y lograr una rápida recuperación.

“Sabemos que la prioridad no es lo económico y que la situación es mucho más delicada, ya que la naturaleza del shock viene del ámbito sanitario. Estas proyecciones son muy preliminares y con información que tenemos a hoy, esto es muy dinámico y cambia día a día, probablemente vayamos cambiando escenarios. No sabemos aún la duración del efecto porque no sabemos la duración del fenómeno, está sujeto a revisión conforme vaya evolucionando tanto la epidemia como la actividad”, aseguró.

Entre las debilidades frente los embates del Covid-19 en nuestro país, desde CPA Ferrere destacaron la alta incidencia de la informalidad laboral (63,4% de los trabajadores) y la situación de cuentapropistas y empleados del sector privado con suma vulnerabilidad, junto con el hecho de que la paralización afecta al 40% de la economía, con mayores efectos en comercio y servicios.